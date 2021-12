Keanu Reeves ha incontrato di nuovo Kevin Feige per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe!

Keanu Reeves è ancora in colloqui col presidente Marvel per un ruolo nell’MCU, ma che ancora non lo hanno definito.

Keanu Reeves è uno dei più grandi nomi ancora non presenti nel Roster MCU. Molte volte in passato l’attore canadese ha dichiarato che gli piacerebbe essere a bordo di qualche progetto targato Marvel Studios, ma che ancora non è mai uscito nulla di concreto. A questo punto, sembra solo questione di tempo prima che la star di Matrix si presenti in un progetto MCU.

In una recente intervista con Comicbook.com, Keanu Reeves ha dichiarato che ha incontrato nuovamente il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige:

“Non abbiamo ancora trovato un personaggio (che possa interpretare). Mi sono già incontrato con Feige…e lui è un tipo in gamba… ma non abbiamo ancora deciso nulla. Dobbiamo trovare qualcosa.”

Come molti di voi sapranno, Keanu Reeves è una delle prime scelte dei fan per svariati ruoli nel MCU (da Wolverine fino a Ghost Rider) ed era stato anche preso in considerazione per alcuni ruoli in passato.

