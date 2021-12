Le uscite Panini DC Italia del 23 dicembre 2021: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 23 dicembre 2021, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 23 dicembre 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 23 dicembre 2021

Batman 38

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Viktor Bogdanovic

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Detective Comics (1937) #1036 (I)/1037 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Il misterioso omicidio di Sarah Worth ha scosso la città, e Batman deve indagare su chi sia il colpevole se non vuole essere ritenuto il responsabile…

…ma quando anche Bruce Wayne verrà coinvolto nel caso, il rischio che la sua identità segreta venga esposta al mondo diverrà molto concreto!

Intanto, alle calcagna del Cavaliere Oscuro ci sono già Huntress e il padre di Sarah.

Un altro capitolo dell’emozionante ciclo di Detective Comics realizzato da Mariko Tamaki e Dan Mora!

Batman 10 Incubi

DC Rebirth Collection

Autori: Amanda Conner, Mitch Gerads, Mikel Janín, Tom King

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene:

Batman (2016) #61/63, #66/69

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737551

20,00 €

Sospeso tra sogno e realtà, Batman deve affrontare le sue più grandi paure.

Tra una battaglia con Pyg e una missione con Catwoman… niente è come sembra!

Il Cavaliere Oscuro è entrato in una spirale di follia da cui non c’è via d’uscita.

Solo ricorrendo a tutto il coraggio che ha in sé può impedire che Gotham City cada nelle mani dei suoi acerrimi nemici.

Amethyst

Wonder Comics Collection

Autori: Amy Reeder

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Amethyst (2020) #1/6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737605

15,00 €

Dopo il suo trionfante ritorno sulle pagine di Young Justice, Amethyst è ora la protagonista assoluta di un volume firmato dalla sensazionale Amy Reeder!

La principessa fa rotta su Gemworld per festeggiare il suo sedicesimo compleanno in grande stile…

…peccato che il suo regno sia scomparso, i suoi sudditi siano svaniti e nessuno sia rimasto fedele alla Casa di Ametista!

Amy Winston sarà dunque costretta a trovare nuovi alleati e ad affrontare oscuri segreti in una nuovissima cerca verso i confini più remoti della Gemma!

Wonder Woman 22

Autori: Michael W. Conrad, Travis Moore, Becky Cloonan

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Woman (2016) #771 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Wonder Woman ad Asgard! Diana è finita nel mondo degli dei norreni…

Ma il regno è in pericolo, e la Principessa di Themyscira non può che fornire il suo aiuto.

Qualcosa sta compromettendo l’aldilà di Sigfrido e delle Valchirie.

E il primo avversario da affrontare è il terrificante serpente Nidhogg!

Superman 29

Autori: Sean Lewis, Sami Basri, Scott Godlewski, Phillip Kennedy Johnson

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Superman (2018) #31, Superman: Man of Tomorrow (2020) #17

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Colui che cadde, parte tre!

Su un lontano pianeta, un antico orrore chiamato l’Ombra ritorna in cerca di vendetta contro Superman!

Ma i Thakkramiti stanno nascondendo all’Uomo d’Acciaio un terribile segreto!

Riuscirà Jon Kent a trovare il modo di salvare suo padre dalla minaccia dell’Ombra?

Lanterna Verde 20

Autori: Dexter Soy, Marco Santucci, Geoffrey Thorne

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Green Lantern (2021) #3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737490

3,00 €

La Batteria Centrale del Potere è stata distrutta, e ora tocca a John Stewart radunare le

Lanterne Verdi e trovare la strada di ritorno…

…peccato che sia bloccato in un settore oscuro, senza anelli né rinforzi!

Nel frattempo la recluta Jo Mullein affronta una serie di pericoli su Oa, nel tentativo di scoprire le ragioni dell’attacco.

Testi di Geoffrey Thorne (Mosaic) per i disegni di Dexter Soy (Captain Marvel) e dell’italiano Marco Santucci (Shazam!).

Flash 20

Autori: Jeremy Adams, Brandon Peterson, Jack Herbert, Kevin Maguire

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Flash (2016) #770

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737483

3,00 €

Da un campo di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, Wally West cerca un modo per tornare a casa!

L’uomo più veloce del mondo faccia a faccia con Hitler in persona!

Barry Allen tenta di trovare una spiegazione ai salti temporali di Flash, prima che Wally si perda per sempre!

Barry Allen tenta di trovare una spiegazione ai salti temporali di Flash, prima che Wally si perda per sempre! I velocisti DC uniti, nella spettacolare saga scritta da Jeremy Adams per i disegni del grande Kevin Maguire!

Rorschach 9

DC Black Label

Autori: Jorge Fornés, Tom King

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Rorschach (2020) #9

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737421

3,00 €

L’uomo che sta indagando sul caso di Rorschach e della Piccola sembra aver trovato l’origine della tragedia.

La chiave è il luogo dove la ragazza ha imparato a sparare e ha addestrato Myerson a diventare un assassino.

Ma mentre il detective è in cerca di risposte, l’orrore sembra avvinghiarglisi addosso!

Continua la disturbante maxiserie che unisce il mondo creato da Alan Moore e Dave Gibbons su Watchmen alla serie televisiva di Damon Lindelof!

Lanterna Verde di Grant Morrison: Stagione Uno

Poliziotto Intergalattico

DC Evergreen

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 360

Formato: 17X26

Contiene: The Green Lantern Season 1 (2018) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737278

34,00 €

Inizia qui la rivisitazione definitiva del Guerriero di Smeraldo!

Nel corso degli anni, abbiamo visto Hal Jordan in molteplici iterazioni: ma chi è veramente il poliziotto intergalattico più coraggioso dell’universo?

Una cospirazione intergalattica che spazia dalla Terra ai confini più remoti del creato ci fornisce nuovi punti di vista sul Corpo delle Lanterne Verdi!

Un tour de force creativo da parte delle superstar Grant Morrison e Liam Sharp!

Il Potere di Shazam!

DC Evergreen

Autori: Jerry Ordway, Peter Krause

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 400

Formato: 17X26

Contiene: The Power of Shazam!, The Power of Shazam! (1995) #1/12, Superman & Batman Magazine (1993) #4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737261

36,00 €

Una sola parola e un fulmine colpisce il giovane Billy Batson dotandolo delle capacità di Salomone, Hercules, Atlante, Zeus, Achille e Mercurio!

Finalmente in volume, le più belle storie di Shazam! pubblicate nel corso degli anni 90.

Dalla graphic novel acclamata da pubblico e critica che ha ridefinito le origini dell’ex Capitan Marvel…

…ai primi dodici numeri della storica serie regolare scritta da Jerry Ordway e disegnata da Peter Krause!

Flinch

Autori: Garth Ennis, Greg Rucka, Bill Sienkiewicz, Eduardo Risso, AA.VV.

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 400

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Flinch (1999) #1/16

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828735908

39,00 €

Un ennesimo ribaltamento dell’horror Made in DC con storie spiazzanti e disturbanti!

Culti della morte in piccole città, violente gang di vecchi, razzi mortali fatti in casa, torridi incontri amorosi fra criminali!

Un cast stellare, con alcuni dei nomi che hanno fatto la storia del fumetto americano!

Un’elegante raccolta in edizione cartonata con sovraccoperta della sperimentale rivista

Un'elegante raccolta in edizione cartonata con sovraccoperta della sperimentale rivista horror originariamente pubblicata dalla Vertigo!

One Million

DC Omnibus

Autori: Grant Morrison, AA.VV.

Data di uscita: 23 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1080

Formato: 18.3X27.7

Contiene: DC One Million (1998) #1/4, Action Comics (1938) #1000000, Batman: Shadow of the Bat (1992) #1000000, Nightwing (1996) #1000000, Green Lantern (1990) #1000000, Power of Shazam (1995) #1000000, Young Justice (1998) #1000000, Batman (1940) #1000000, Catwom

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828735861

89,00 €