Record of Lodoss War: slitta l’arrivo in Europa del videogioco ispirato alla serie

L’uscita del videogioco Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth subisce un leggero ritardo. La trasposizione videoludica basata sull’universo fantasy creato da Ryo Mizuno arriverà, in Europa e nel Nord America, il 28 gennaio 2022 anziché il 16 dicembre del 2021.

I publisher (Playism e WSS Playground) e gli sviluppatori (Ladybug e WSS Playground) non hanno specificato la motivazione dietro questo cambio di programma. In ogni caso, si tratta di uno slittamento indolore che non smorzerà affatto l’attesa dei fan della serie, vecchi o nuovi che siano.

Il gioco in questione approderà su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One.

I manga e gli anime di Record of Lodoss War in Italia

Record of Lodoss War: La storia di Deedlit è stato pubblicato, in Italia, da J-POP in 2 volumi, mentre l’arco narrativo denominato La strega grigia era stato adattato a manga nel 1998 con i disegni a cura di Yoshihiko Ochi; tre volumi pubblicati dalla Planet Manga e poi ristampati sempre dalla J-POP

Il giovane Parn e’ il figlio dell’ex-cavaliere Tesius. Insieme all’amico chierico Eto, affronta una banda di goblin che dimora vicino al suo villaggio; ma viene colpito e avvelenato e si salva solo grazie all’intervento del nano Gim e delle cure del suo amico mago Slain. Decide cosi’ di partire per un viaggio, chiedendo ai suoi amici di accompagnarlo. Si uniranno a loro, piu’ tardi, l’elfa Deedlit e il ladro Woodchuck. I sei affronteranno alcune avventure e finiranno per essere coinvolti nella grande guerra che si sta preparando sull’isola di Lodoss ad opera di Beld, re dell’infernale isola di Marmo…

A seguire, invece, la sinossi presa dallo store Yamato Video per il cofanetto dell’anime di Record of Lodoss War – SERIE TV + OAV BOX 2 (4 DVD):