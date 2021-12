Sonic the Hedgehog 2 – il poster e il primo trailer del film

Sonic the Hedgehog 2 arriverà nei cinema l’8 Aprile 2022 e in occasione dei The Game Awards ha debuttato il primo trailer del film.

Prima del trailer, spazio al poster:

A seguire il trailer:

Sonic the Hedgehog 2 ripartirà dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo e vedrà la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi Sega come Tails, interpretato da Colleen O’Shaughnessey (voce storica del personaggio) e Knuckles (doppiato da Idris Elba).

Il cast del primo film, diretto da Jeff Fowler, include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

È blu, è velocissimo e non sa nuotare. Ha gli occhi grandi, le scarpe rosse e alla voce “specie”, sulla sua immaginaria carta d’identità videoludica, c’è un nome preciso: riccio.

Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il dr. Robotnik e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.

Ricordiamo che un nuovo videogame è in sviluppo, mentre Sonic Colours Ultimate è già disponibile per PC e console:

Unisciti a Sonic nella più bella avventura ad alta velocità di tutti i tempi! Il malvagio Dr. Eggman ha costruito un luna park interstellare gigante, pieno di giostre e attrazioni colorate. Purtroppo lo alimenta con i wisp, gli alieni che ha catturato! Sfrutta la velocità fulminea di Sonic per liberare i wisp e scopri i loro magnifici poteri segreti mentre esplori sei mondi colorati unici, colmi di nemici pericolosi e ostacoli da superare.

Nel 2022 arriverà non solo Sonic the Hedgehog 2, ma anche la serie animata Sonic Prime di Netflix.

La serie animata sarà in 3D e sarà prodotta da Sega, Wild Brain e Man of Action Entertainment.

Manterrà i punti chiave della iconica saga dei video game per raccontare una intensa avventura in cui il destino di un nuovo multiverso è nelle mani di Sonic.

L’avventura di Sonic sarà molto di più di una corsa per salvare l’universo, sarà un viaggio di auto scoperta e di redenzione.

Sonic Prime si comporrà di 24 episodi.