Ascendance of a Bookworm: svelata la data di inizio della terza stagione

Grande notizia per tutti i fan di Ascendance of a Bookworm. La terza stagione dell’anime basate sulle vicende della light novel scritta da Miya Kazuki e illustrata da Yu Shiina debutterà nel mese di aprile del 2022.

L’emittente nipponica che provvederà a trasmetter il tutto sarà TOKYO MX. A seguire, una nuova locandina che celebra questa meravigliosa notizia.

L’appassionante storia alla base di quest’opera riesce a coinvolgere numerose fasce di età, desiderose pertanto di conoscere gli sviluppi futuri della trama. E non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che tratta un tema ricco di sfaccettature e che apre ad innumerevoli interpretazioni.

Per quanto riguarda la messa in onda delle prime due stagioni di Ascendance of a Bookworm, ci si può avvalere della piattaforma streaming Crunchyroll. Si ricorda che l’anime è diretto da Mitsuru Hongo per la Ajia-do Animation Works

A seguire, la sinossi presa dal sito di Crunchyroll:

Il topo di biblioteca, e studentessa universitaria, Motosu Urano finisce per morire in un incidente imprevisto. Questo subito dopo aver avuto la notizia che sarebbe finalmente diventata una bibliotecaria, come aveva sempre sognato.

Quando si riprende, si trova a essere Myne, la figlia di un semplice soldato. Si trova nella città di Ehrenfest, luogo in cui vige una rigida gerarchia sociale, in cui i nobili in grado di usare la magia regnano sovrani in questo mondo parallelo. Ma Myne non vuole accettarlo. Dopo tutto, finché ha dei libri non le serve altro.

Questo mondo, comunque, non brilla per la sua alfabetizzazione e non c’è modo di stampare i libri che sono rari e appannaggio dei nobili. Sono decisamente fuori dalla portata della figlia di un povero soldato. Ma questo non ferma Myne dalla sua sete di libri, giunge così a una decisione…

“Se non ci sono libri, dovrò crearne io”.