TONIKAWA: un’immagine natalizia prima della seconda stagione dell’anime

Tsukasa di TONIKAWA: Over the Moon for You in versione natalizia

Dopo il recente annuncio relativo alla produzione di una seconda stagione animata, proseguono le iniziative legate a TONIKAWA: Over the Moon for You.

All’interno di una collezione mensile basata su diverse illustrazioni, ne è stata proposta una che ritrae Tuskasa a sfondo natalizio. Consultando, poi, il sito ufficiale dell’anime, è possibile trovarne altre legate alle altre stagioni dell’anno.

I particolari grafici di questa immagine – che fanno il paio con altri dettagli accattivanti – valorizzano la figura della protagonista. In più, accrescono la versatilità di un’opera al passo coi tempi capace di intrigare anche gli otaku più esigenti.

Lo stato della serie animata TONIKAWA: Over the Moon for You

Recentemente, Warner Bros. Japan ha reso noto che TONIKAWA: Over the Moon for You godrà di una seconda stagione. In aggiunta a ciò, verrà realizzato anche un episodio speciale che Crunchyroll trasmetterà in simulcast anche in Italia.

L’anime in questione è l’adattamento del manga di Kenjiro Hata, in corso di pubblicazione su Weekly Shonen Sunday dal mese di febbraio del 2018.

Pertanto, non resta altro da fare che attendere date ufficiale e contenuti ad hoc per conoscere quello che sarà il debutto di una stagione animata che si preannuncia entusiasmante.

La prima stagione dell’anime

La prima stagione dell’anime di TONIKAWA è composta da 12 episodi e da un OAV. Un concentrato di emozioni che hanno appassionato diversi fan, desiderosi ora come ora ci proseguirne la visione attraverso la season due.

A seguire, la sinossi tratta dal sito ufficiale della piattaforma streaming Crunchyroll: