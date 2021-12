One Piece: svelata la cover ufficiale del volume 101

L’account Twitter ufficiale di One Piece ha finalmente pubblicato la cover del volume numero 101, uscito in Giappone il 3 dicembre 2021.

Il tankobon in questione è un nuovo tassello verso quello che sarà il finale dell’epica saga piratesca partorita dalla geniale mente di Eiichiro Oda.

A seguire, la sinossi del volume 99 Celebration Edition pubblicato da Star Comics, la casa editrice che cura la versione italiana del manga:

Mentre i suoi compagni bloccano il furioso inseguimento da parte dei sottoposti di Kaido, Rufy punta verso il terrazzo e finalmente raggiunge il nemico! Tutti gli attori sono ora radunati sul grande palco, e sta per andare in scena una feroce battaglia: è il momento del grande scontro sull’Isola degli Orchi! Quali sorprese riserverà questo numero speciale che contiene il mitico CAPITOLO 1000?!

Per appassionati e collezionisti, il volume sarà disponibile anche nell’imperdibile Celebration Edition, corredata di una speciale sovraccoperta in pvc che, affiancata a quella del volume 98, andrà a comporre un’unica illustrazione! Ma non è finita qui: nei due numeri di questa speciale edizione trovate le due metà di un maxi poster a colori che, riunite, formeranno un poster di grandi dimensioni (86,5 x 62 cm)! A differenza dell’edizione Regular, reperibile anche in edicola, questa sarà acquistabile solo in libreria, fumetteria e negli store online, e vi permetterà di ottenere un codice omaggio per un free trial di un mese su Crunchyroll Premium!