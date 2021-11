Venom – La furia di Carnage: la data di uscita in home video e in streaming

Venom – La furia di Carnage sta per arrivare in home video e in streaming grazie a Eagle Pictures e Sony Pictures Entertainment.

L’uscita è prevista per il 16 Dicembre 2021 in streaming senza abbonamento sulle principali piattaforme digitali e in edizioni DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.

In attesa della pubblicazione home video potete rileggere la nostra recensione del film.

A seguire i dettagli ufficiali.

Venom – La furia di Carnage in home video e in streaming

Dal 16 dicembre è in arrivo l’attesissimo “VENOM – LA FURIA DI CARNAGE” di Andy Serkis, che a soli due mesi dall’uscita al cinema sarà disponibile in streaming senza abbonamento sulle principali piattaforme digitali Google Play, Apple TV, Prime Video Store, CHILI, Rakuten TV, TIMVision e SKY Primafila e in imperdibili edizioni Home Video nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.

Oltre a quello digitale, il film di Andy Serkis sarà edito anche in 5 diversi formati fisici, due Steelbook e due imperdibili cofanetti con tantissimi contenuti speciali – tra cui scene eliminate ed errori sul set – e card esclusive da collezionare.

In particolare, il secondo capitolo di Venom sarà disponibile nei formati DVD con una card da collezione, in Blu-Ray sempre con una card, nel doppio disco 4K+Blu-ray con una card, in due elegantissime Steelbook rispettivamente in formato 4K+Blu-Ray con ben 6 card collezionabili e in quello Combo (con dentro sia il DVD che il Blu-ray) insieme a 3 card e infine in due imperdibili cofanetti da collezione contenenti sia il primo film del 2018 che il secondo capitolo “Venom – La Furia di Carnage”, editi in formato DVD e Blu-ray, entrambi con all’interno una card esclusiva.