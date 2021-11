Le uscite Planet Manga dell’11 Novembre 2021 vedono il debutto di Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka, direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump.

Seguono le uscite Planet Manga dell’11 Novembre 2021, qui gli annunci di Lucca Comics 2021.

Le uscite Planet Manga dell’11 Novembre 2021

Undead Unluck 1

Yoshifumi Tozuka

Undead Unluck 1 Variant Cover

Yoshifumi Tozuka

LA NUOVA HIT TARGATA SHONEN JUMP VINCITRICE DEGLI TSUGIMANGA AWARDS 2020!

Che senso ha vivere quando si ha il potere di provocare disastri? Fuko è decisa a farla finita, ma all’improvviso qualcuno si mostra parecchio interessato al suo “dono”… Le avventure più folli nascono quando l’immortalità incontra la sfortuna!

Black Clover 19

Yuki Tabata

Black Clover 22

Yuki Tabata

Black Clover 23

Yuki Tabata

Black Clover 24

Yuki Tabata

Bleach 43

Tite Kubo

Blue Flag 8

Kaito

Bungo Stray Dogs 6

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Bungo Stray Dogs 7

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Bungo Stray Dogs 8

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Bungo Stray Dogs 9

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Bungo Stray Dogs 10

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Bungo Stray Dogs 11

Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Gleipnir 9

Sun Takeda

Kengan Ashura 17

Yabako Sandrovich, Daromeon

Konosuba! This Wonderful World 5

Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

Master Keaton 1

Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

Master Keaton 2

Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

Naruto: La Leggenda dei Ninja Coraggiosi

Masashi Kishimoto

Platinum End 5

Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

Plunderer 17

Suu Minazuki

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 10

You Asami, Takaya Kagami

Spy x Family 1

Tatsuya Endo

We Never Learn 18

Taishi Tsutsui

