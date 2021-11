I film e le serie TV in arrivo a Novembre su Infinity+ includono Injustice, il film animato DC basato sul videogame omonimo e Superintelligence con Melissa McCarthy.

I film e le serie TV in arrivo a Novembre su Infinity+ – i film

Con protagonista Melissa McCarthy, Superintelligence è in arrivo in Premiere su Infinity+ dal 5 all’11 novembre. La vita di Carol Peters è decisamente monotona, perciò quando il suo televisore, telefono e microonde iniziano a parlarle e a fare commenti sarcastici, crede di essere vittima di uno scherzo. Oppure di stare impazzendo. In realtà, la prima superintelligenza artificiale al mondo ha scelto di osservare e studiare il tentativo di Carol di riavvicinarsi al suo ex per capire meglio la condizione umana. Nell’arco di poco tempo, l’onnipotente entità prende possesso della sua vita… e comincia a escogitare piani sinistri per la conquista del mondo. Carol si ritrova così a essere l’ultima speranza per l’umanità, prima che questa intelligenza artificiale dalla personalità dirompente stacchi la spina al mondo intero.



An American Pickle, la commedia con Seth Rogen, arriverà in Premiere su Infinity+ dal 12 al 18 novembre. An American Pickle è l’adattamento cinematografico di Simon Rich del suo racconto “Sell Out”, uscito sul New Yorker nel 2013. Seth Rogen interpreta Herschel Greenbaum, un operaio in difficoltà che emigra in America nel 1919, sognando di costruire una vita migliore per la sua famiglia. Un giorno, mentre è al lavoro, cade in una cisterna di sottaceti e rimane in salamoia per 100 anni. La salamoia lo conserva perfettamente e, quando Herschel si ritrova nella Brooklyn odierna, scopre di non essere invecchiato di un giorno. Ma quando si mette alla ricerca della sua famiglia, scopre che l’unico suo parente sopravvissuto è il suo bisnipote Ben Greenbaum (anch’esso interpretato da Rogen), un pacato programmatore, che Herschel non riesce proprio a comprendere.



Dal 19 al 25 novembre, in Premiere su Infinity+ sarà disponibile Sognando a New York – In the Heights. Luci puntate su Washington Heights … Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore. Sognando a New York – In the Heights fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.



Ispirato al popolare videogioco Injustice: Gods Among Us di NetherRealm Studios e alla graphic novel DC di successo Injustice: Gods Among Us: Year One di Tom Taylor, il film d’animazione Injustice arriverà in Premiere su Infinity+ dal 26 novembre al 2 dicembre. Quando il suo mondo viene sconvolto da una serie di eventi tragici scatenati dal diabolico Joker, Superman è determinato più che mai a riportare la pace… a qualsiasi costo. L’Uomo di Acciaio instaura così una vera tirannia a cui potrà porre fine solo un eroe: Batman. Anche i membri della Justice League si dividono, schierandosi a fianco di uno dei due ex-alleati in una mortale battaglia per la libertà. In questo caotico universo alternativo ogni legame viene messo alla prova e il confine fra amici e nemici si fa sempre più sottile.



Disponibile su Infinity+ dal 2 novembre, Nancy Drew e il passaggio segreto è un mistero elettrizzante in cui la sedicenne Nancy Drew si trasferisce insieme al padre a River Heights per iniziare una nuova vita. Ma per Nancy questa piccola città è incredibilmente noiosa. Ha voglia di emozioni e avventura, vuole lasciare il segno… e finalmente ne avrà l’occasione quando le verrà chiesto di risolvere il mistero che si cela dietro le attività paranormali che si svolgono presso la tenuta di Twin Elms.



Dal 3 novembre arriverà su Infinity+ Life of the Party – Una mamma al college, commedia interpretata dalla divertente Melissa McCarthy. Il film racconta la storia di Deanna, una casalinga che, dopo essere stata lasciata improvvisamente dal marito, decide di prendere in mano le redini della propria vita. Ma da dove ricominciare? Dal college ovviamente! Deanna si lascerà andare ai divertimenti della vita universitaria e scoprirà finalmente la sua vera identità.



Shark – Il Primo Squalo sarà disponibile su Infinity+ dal 5 novembre, anche in 4K, e porterà il pubblico faccia a faccia con il più grande predatore di tutti i tempi: il Megalodonte, uno squalo preistorico di quasi 23 metri. Adattamento del romanzo di Steve Alten “MEG” pubblicato nel 1997, il film con protagonista Jason Statham fa riflettere sull’accettazione e il superamento delle proprie paure, partendo da un espediente fantascientifico a tinte horror.



Le Regine del Crimine sarà disponibile su Infinity+ dal 9 novembre, anche in 4K. Con protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss, il film segue le vicende di tre casalinghe del quartiere di Hell’s Kitchen nel 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall’FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all’eliminazione – letterale – della concorrenza.



Disponibile anche in 4K, Teen Titans GO! Il Film è in arrivo su Infinity+ dall’11 novembre. Ai Teen Titans sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film e il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione per essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!



Diretto e interpretato da Ficarra e Picone, Il Primo Natale sarà disponibile su Infinity+ dal 12 novembre. Il film vede protagonisti Salvo, un ladro di arte sacra ateo convinto, e padre Valentino, un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Due mondi, i loro, molto lontani ma che stanno per incontrarsi o meglio per scontrarsi, proprio alla vigilia delle festività natalizie: Salvo e Valentino si ritroveranno, infatti, in un enorme presepe vivente nella Palestina dell’anno zero pochi giorni prima della nascita di Gesù… I due si troveranno ad affrontare un viaggio fantastico in un mondo lontano che li porterà a conoscere sé stessi e i loro limiti, ma anche a riscoprire il loro coraggio di fronte al pericolo di un Erode (Massimo Popolizio) incattivito dalla notizia della nascita del Re dei Re, mettendo a rischio la loro stessa vita pur di salvare il piccolo Gesù.

I film e le serie TV in arrivo a Novembre su Infinity+ – le serie tv

La sesta e ultima stagione completa di Schitt’s Creek è in arrivo su Infinity+ dall’11 novembre, andandosi ad aggiungere alle prime cinque stagioni della serie già disponibili in esclusiva. Quando il ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy), sua moglie Moira – ex star di soap opera – (Catherine O’Hara) e i loro due figli – l’hipster David (Daniel Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy) – si ritrovano improvvisamente al verde, sono costretti a vivere in una piccola e deprimente città che avevano comprato per gioco. Abbandonata la loro vita agiata, devono affrontare la loro nuova situazione e scoprire cosa significhi essere una famiglia nella loro nuova casa: la cittadina di Schitt’s Creek.