Dune – la data di uscita in digitale

Dopo la presentazione a Venezia e l’uscita al cinema, Dune arriva sulle principali piattaforme digitali.

Il film di Denis Villeneuve sarà infatti disponibile da Venerdì 29 Ottobre 2021 per l’acquisto e noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Villeneuve dirige il film da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth.

Il cast include:

Timothée Chalamet (“Chiamami col tuo nome”, “Piccole Donne”)

Rebecca Ferguson (“Stephen King’s Doctor Sleep”, “Mission: Impossible – Fallout”)

Oscar Isaac (“Star Wars”)

il candidato all’Oscar Josh Brolin (“Milk”, “Avengers: Infinity War”)

Stellan Skarsgård (“Chernobyl”, “Avengers: Age of Ultron”)

Dave Bautista (“Guardiani della Galassia”, “Avengers: Endgame”)

Zendaya (“Spider-Man: Homecoming”, “Euphoria”)

Chen Chang (“Mr. Long”, “La Tigre e il Dragone”)

David Dastmalchian (“Blade Runner 2049”, “Il Cavaliere Oscuro”)

Sharon Duncan-Brewster (“Rogue One: A Star Wars Story”, “Sex Education”)

la candidata all’Oscar Charlotte Rampling (“45 Years”, “Assassin’s Creed”)

Jason Momoa (“Aquaman”, “Il Trono di Spade”)

il premio Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi ”, “Skyfall”)

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente.

Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Ricordiamo che la parte 2 è stata recentemente annunciata.