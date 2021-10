Italia 2 – gli episodi di One Piece e Fire Force del 27 Ottobre 2021

Mercoledì 27 Ottobre 2021 Italia 2 rinnova l’appuntamento settimanale con gli anime in prima visione tv doppiata.

Si parte con tre episodi di One Piece – La Saga di Punk Hazard e si prosegue con due puntate di Fire Force Stagione 2.

Il Mercoledì sera degli anime su Italia 2, lo ricordiamo, inizia alle 21:15 circa.

One Piece – La Saga di Punk Hazard

Episodio 4

Incredibile! Il segreto di Punk Hazard

Nami, grazie alle informazioni della testa parlante, capisce la natura dell’isola.

Episodio 5

Salvare i bambini! La ciurma entra in azione

Sanji e gli altri chiedono informazioni ai bambini su dove si trovano esattamente, ma l’arrivo di uomini mascherati induce i 4 pirati alla fuga.

Episodio 6

Duello di spade – Brook contro il misterioso busto del samurai

La nave di Smoker si fa strada a colpi di cannone tra il ghiaccio di Punk Hazard, tentando di raggiungere la costa.

Gli episodi più recenti di One Piece sono disponibili in streaming su Crunchyroll, nella edizione in lingue originale con sottotitoli.

Fire Force – Stagione 2

Episodio 9

Nocciolo

Mentre un gruppo di pompieri indaga all’interno del Tabernacolo, Shinra rimane all’esterno a combattere il demone a capo degli Incendiati che stanno occupando l’Oasi.

Episodio 10

La donna in nero

Shinra chiede alla donna rinchiusa nel Tabernacolo di concedergli un po’ della sua forza per sconfiggere l’Incendiato demoniaco che occupa l’Oasi.

Ricordiamo che gli episodi di Fire Force sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play e che Yamato Video pubblicherà l’edizione home video dell’anime.