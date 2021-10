Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 21 ottobre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 21 ottobre, direttamente dal sito Panini; tutte le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 21 ottobre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 21 ottobre 2021

Le uscite Panini Marvel

Wolverine 16

Wolverine 417

Autori: Adam Kubert, Benjamin Percy

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Wolverine (2020) #14

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Durante il Gala Infernale c’è stato un furto: qualcuno ha rubato qualcosa di molto prezioso, ma nessuno sa chi sia stato!

Tutte le piste portano a Madripoor, e chi meglio di Logan per indagare?

Con la sua consueta e gentilissima discrezione, ovviamente!

E con l’altrettanto cortese partecipazione di alcuni mutanti di Arakko!

Marauders 19

I Nuovissimi X-Men 97

Autori: Klaus Janson, Matteo Lolli, Gerry Duggan

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Marauders (2019) #22

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706533

3,00 €

Lourdes Chantel fu uccisa prima che Xavier potesse registrarne ricordi e personalità… ma

Sebastian Shaw sa come riportarla in vita!

Emma Frost sarà d’accordo?

Un salto nel passato per retroscena inediti del primo Gala Infernale!

Inoltre, cos’hanno fatto le Naiadi di Stepford a Wilhelmina Kensington?

Cable 2

Depressione

Autori: Phil Noto, Gerry Duggan

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Cable (2020) #16/21

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706465

14,00 €

Reduce dalla sconfitta nel torneo delle spade su Altromondo, il giovane Cable sta vivendo un momento di crisi… nel momento più sbagliato possibile!

Neonati mutanti da salvare, sette segrete con scopi nefandi e cloni a profusione!

Ospiti d’onore: Deadpool, Domino, Hope, Prestige, Xavier e i Cinque!

Inoltre, da qualche parte nel futuro, c’è ancora una missione per il vecchio Cable!

Marvel Integrale: Gli Incredibili X-Men 33

Autori: Greg LaRocque, Louise Simonson, John Romita Jr., Chris Claremont

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #150, Uncanny X-Men (1963) #189/190

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Una perla rara dagli anni 80: gli X-Men e Spider-Man contro il Fenomeno e Black Tom Cassidy!

Chris Claremont e John Romita Jr. svelano qualcosa di più su Rachel, la misteriosa figlia dal futuro di Ciclope e Jean Grey!

L’addio di Tempesta agli Uomini X!

Cosa è successo a Manhattan? E perché adesso somiglia all’era Hyboriana di Conan?

Marauders 1

Vivere e Morire a Krakoa

Marvel Deluxe

Autori: Matteo Lolli, Gerry Duggan, Stefano Caselli

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Marauders (2019) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706670

32,00 €

Avventurieri, naviganti, pirati… mutanti!

Kate Pryde è la leader dei Marauders, il team che solca i sette mari per salvare i mutanti e proteggere Krakoa!

Ma con alleati come la Regina Bianca e Sebastian Shaw, gli intrighi sono dietro l’angolo!

Una delle nuove X-serie più amate, illustrata da due grandi talenti italiani: Matteo Lolli (Deadpool) e Stefano Caselli (Avengers)!

Carnage: Black, White & Blood

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 23.4X33

Contiene: Carnage: Black, White and Blood (2020) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706700

24,00 €

I grandi autori del momento raccontano… Carnage!

Un volume di grande formato per esplorare la perversa psiche di Cletus Kasady!

Un’antologia in bianco, nero e rosso sangue firmata da Sara Pichelli, Marco Checchetto,

Al Ewing, Donny Cates, Kyle Hotz, Greg Smallwood e tanti altri!

Una raccolta di storie autoconclusive perfetta per vecchi e nuovi lettori del più pericoloso serial killer dell’Universo Marvel.

Le uscite Panini Comics

Kieron Gillen’s Cinema Purgatorio: Modded

Autori: Ignacio Calero, Nahuel Lopez, Kieron Gillen

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Cinema Purgatorio #1/18

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828706854

22,00 €

Finalmente raccolta in un solo volume la saga Modded di Kieron Gillen, originariamente pubblicata nell’antologia Cinema Purgatorio. Benvenuti in un mondo post-apocalittico dove i mostri dominano la terra… e l’umanità cerca di catturarli tutti! Un’originale reinterpretazione del concetto di gioco di ruolo dall’acclamato sceneggiatore di Phonogram, X-Men e Über.

Star Wars: L’Alta Repubblica 6

Autori: Georges Jeanty, Cavan Scott

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #6

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705789

3,00 €

La frontiera della Repubblica è stata attaccata dai Drengir, e così i Jedi del Faro Starlight guidati da Avar Kriss saranno obbligati a unire le forze con un temibile nemico facendo fronte comune. Inoltre, Keeve Trennis riuscirà a salvare il suo ex Maestro dall’oscurità?

Star Wars: Delizie da una Galassia lontana lontana….

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 20.5X25.5

Contiene: Star Wars: Galactic Baking

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704348

25,00 €

Il ricettario ufficiale di stuzzichini dolci e salati direttamente da Tatooine, Hoth e oltre! Le ricette raccolte in questo libro vi permetteranno di preparare piatti deliziosi – da quelli più semplici “a velocità luce”, a quelli più sani del “Lato Chiaro” – da gustare in famiglia o con gli amici, tuttei ispirati ai mondi di Star Wars. Che in cucina siate un Padawan o un Maestro Jedi, non importa: troverete certamente qualcosa che vi ispiri a partire alla volta della galassia lontana lontana….

Le uscite Panini Disney dal 21 al 27 ottobre

Topolino Giramondo

Topolino Extra 6

Autori: Giuseppe Zironi, Gabriele Panini

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

12,90 €

Il sesto titolo della collana Topolino Extra è dedicato a una straordinaria collezione di avventure di Topolino giornalista intorno al mondo accomunate dal tema del viaggio. Topolino e il luuungo addio, Topolino e la navigazione istruttiva, Il viaggio della Grande Liz, Topolino e il richiamo dell’Outback, Topolino e le 2000 palme sono storie che accompagnano il lettore alla scoperta di luoghi lontani e affascinanti, tra imprevisti e incontri. Il volume è arricchito da contenuti inediti raccontati in prima persona da Giuseppe Zironi, autore del progetto, affiancato dallo sceneggiatore Gabriele Panini, e dal “dietro le quinte” della lavorazione della serie a fumetti. Copertina inedita di Paolo Mottura.

Mickey Mouse Mystery Magazine 3

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

Terzo appuntamento con la raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, nella serie ”rivoluzionaria” che fu originariamente pubblicata a partire dal 1999. In questo volume sono contenute Mousetrap (da MM #4, gennaio 2000) scritta da Francesco Artibani e disegnata da Giuseppe Zironi, e Firestorm (da MM #5, marzo 2000), sceneggiata da Tito Faraci per i disegni di Alessandro Perina.

Horrifikland

Disney Collection 3

Autori: Alexis Nesme, Lewis Trondheim

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

L’agenzia investigativa di Topolino, Paperino e Pippo ha finalmente un cliente: una dolce vecchietta che incarica i tre di ritrovare Blacky, il suo gattino. Peccato che la bestiola sia stata vista nei pressi di Horrifikland, il sinistro luna park abbandonato da anni! Non resta che seguirli in un tour da brivido fra lupi mannari, ragni giganti e clown terrificanti, in una storia magistralmente scritta da Lewis Trondheim con i bellissimi disegni di Alexis Nesme.

DuckTales 6

Il Prequel

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 88

Formato: 17X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

Eccoli di nuovo insieme, Zio Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua nel prequel della serie TV animata che li vede protagonisti di incredibili avventure: esplorazioni nel deserto, l’incontro con il maestro indiscusso del brivido Hitchduck, imprevisti sul Lago Misero e strani esperimenti. E non finisce qui: a far compagnia a Zio Paperone e Paperino c’è anche Della, ebbene sì, proprio lei, la sorella di Paperino. I nostri audaci amici sono sempre pronti per strabilianti spedizioni alla ricerca di artefatti rari e meravigliosi in fatali terre proibite, tra vichinghi e zucche amazzoniche, passando per la Provenza e per il tempio del grande sovrano Montepiuma.

Topolino 3440

+ Topolibro “Il Giornalismo Raccontato da Topolino”

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 27 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Contiene: Topolibro “Il Giornalismo Raccontato da Topolino”

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

8,90 €

Il nuovo numero della collezione speciale di cartonati da collezione è dedicato alle storie a fumetti disneyane ambientate nel mondo delle notizie di Topolinia e Paperopoli. Qui a prezzo speciale solo con Topolino!

Topolibro – Il Giornalismo Raccontato da Topolino

Disney Special Events 28

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 27 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

6,90 €