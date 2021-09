Venom: La furia di Carnage – Eminem annuncia la nuova canzone per il Film!

Come nel caso del primo film, Eminem realizzerà una traccia per promuovere Venom: la Furia di Carnage.

Malgrado l’accoglienza negativa da parte della critica, il primo film dedicato a Venom con protagonista Tom Hardy ha incassato ben 855 milioni di dollari al Box-Office Mondiale, ottenendo un riscontro positivo da buona parte del pubblico.

Grazie al suo incredibile successo commerciale, la Sony Pictures ha deciso di procedere con lo sviluppo di un sequel, intitolato Venom: La Furia di Carnage e diretto da Andy Serkis.

Il rapper Eminem ha rivelato ufficialmente su Twitter che ritornerà con una nuova canzone in collaborazione con la cantante Skylar Gray per Venom: Let There Be Carnage insieme ai colleghi artisti Mozzy e Polo G.

Il video di annuncio è stato accompagnato da un breve frammento della canzone che può essere visualizzato di seguito:

Ecco invece la traccia del primo Film:

Venom: La furia di Carnage – in sintesi

Venom: La furia di Carnage: I dettagli sulla trama del film sono scarsi. Tom Hardy tornerà nei panni di Eddie Brock / Venom alle prese con una delle sue nemesi storiche più temibili: il simbionte Carnage legato al serial killer Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson (Larry Flynt – Oltre lo scandalo, Oltre le regole – The Messenger, Zombieland), Michelle Williams (Fosse/Verdon) riprenderà l ruolo di Anne Weying, Naomie Harris (No Time to Die) nei panni di Shriek e l’attore inglese Stephen Graham.

Nella scena post credits del primo Venom il personaggio si era rivelato, facendo crescere le aspettative dei fan dei fumetti Marvel nel vederlo nel sequel. Questa sarà la prima volta che Carnage apparirà in live-action. Ruben Fleischer non tornerà come regista di Let There Be Carnage, al suo posto vedremo alla regia Andy Serkis.

Recupera Venom in Blu-Ray!