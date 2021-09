Le uscite Star Comics del 29 Settembre 2021 vedono il debutto di Rabbids per la linea Ubisoft dell’etichetta Astra e la serie manga Uzaki-chan Wants to Hang Out! di Take.

Proseguono inoltre Edens Zero e My Hero Academia.

Le uscite Star Comics del 29 Settembre 2021

A SILENT VOICE – ULTIMATE BOX

di Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, con sovraccoperta, € 45,00

Questo box contiene la serie completa, arricchita dall’imperdibile FanBook ufficiale.

UBISOFT 1

RABBIDS 1 BWAAAAAAAAAAH

di Thitaume, Romain Pujol

21×28, C, colore, 48 pp, € 14,90

UBISOFT 2

RABBIDS 2 INVASIONE

di Thitaume, Romain Pujol

21×28, C, colore, 48 pp, € 14,90

UP 207

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 1

di Take

12,8×18, B, b/n e colore, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

STARDUST 103

THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN

di Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DRAGON 277

MY HERO ACADEMIA 29

di Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Anche in edicola

SHAMAN KING FINAL EDITION 13

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

YOUNG 327

EDENS ZERO 11

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,90

Anche in edicola

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 3

di Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

QUEER 17

WHISPER ME A LOVE SONG 2

di Eku Takeshima

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

QUEER 18

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2

di Hijiki

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2 – con 3 cartoline

di Hijiki

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

