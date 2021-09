Le uscite Star Comics del 22 Settembre 2021 includono diversi debutti, come Trese e My Genderless Boyfriend.

Di seguito le uscite di Mercoledì 22 Settembre, qui gli ultimi annunci.

Le uscite Star Comics del 22 Settembre 2021 – Novità

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! n.1

di Yoshitaka Nagayama

€ 4,50

Mentre sono intenti ad allenarsi con Whis sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta vengono informati da Mai che Trunks è scomparso in circostanze sospette. I due saiyan si mettono sulle sue tracce e, sotto la guida di Fu, un misterioso personaggio comparso all’improvviso, raggiungono la Prigione Planetaria… ma non sanno che li attende un’importante missione attraverso lo spazio-tempo! Comincia una nuova battaglia per le Sfere del Drago da cui dipende la fuga dal penitenziario “spaziale”!

Una miniserie in due volumi assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Dragon Ball.

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n.1

di Sumito Oowara

€ 6,50

Midori Asakusa sogna di realizzare un anime, ma da sola non riesce a fare il primo passo. Tutto cambia quando incontra Tsubame Mizusaki, una modella influencer che frequenta il suo stesso anno di liceo, e scopre che anche lei sogna di diventare un’animatrice. Con l’aggiunta della scaltra Sayaka Kanamori, un’amica spilungona che ambisce solo a far soldi, inizia l’implacabile avanzata delle tre esuberanti ragazze per creare il “mondo definitivo”!

MY GENDERLESS BOYFRIEND n.1

di Tamekou

€ 6,50

Card in PVC allegata al volume disponibile in fumetteria, libreria e store online fino a esaurimento scorte!

Meguru è un ragazzo genderless seguitissimo sui social, ha sempre trucco, abbigliamento e unghie impeccabili, mentre la sua fidanzata, Wako, è una ragazza come tante. All’apparenza vi sembrano una coppia sbilanciata? Non ha nessuna importanza, perché se Meguru cura tanto il suo aspetto è per amore di Wako, mentre lei lo considera la sua star del cuore!

Ecco a voi il tanto atteso primo volume di questa storia d’amore e convivenza, un fiume in piena di sentimenti e felicità che vi travolgerà e vi farà perdere la testa!

TRESE n.1

di Budjette Tan , KaJo Baldisimo

€ 8,90

Quando il sole tramonta nella città di Manila, è meglio non sbagliare strada, rischiando di finire in quel lato poco illuminato, tra aswang succhiasangue, giganteschi kapre ed engkanto magici.

Se un crimine è atipico, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale.

In un terribile viaggio nei meandri più oscuri della mitologia filippina (parzialmente reinterpretata in chiave moderna), Trese è un successo internazionale: enigmatica serie horror di produzione filippina, è recentemente stata adattata in anime da Netflix.

TRESE n.1 LIMITED EDITION

di Budjette Tan , KaJo Baldisimo

€ 9,90

Limited edition con sovraccoperta con effetti cold foil ed emboss in fumetteria, libreria e store online.

Le uscite Star Comics del 22 Settembre 2021 – Serie in corso

CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO n.6 LIMITED EDITION CON BOX

di Akane Shimizu

€ 9,50

Box allegato al volume 6 disponibile in fumetteria, libreria e store online fino a esaurimento scorte! I volumi 1 – 5 non sono inclusi.

CELLS AT WORK! – LAVORI IN CORPO n.6 di 6

di Akane Shimizu

€ 4,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n.28

di Kamui Fujiwara , Takashi Umemura , Yuji Horii

€ 5,90

GUNDAM THUNDERBOLT n.15

di Hajime Yatate , Yasuo Ohtagaki , Yoshiyuki Tomino

€ 6,00

KERORO n.30

di Mine Yoshizaki

€ 4,30

MARS NEW EDITION n.6

di Fuyumi Soryo

€ 8,00

PERFECT WORLD n.12

di Rie Aruga

€ 4,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n.29

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

SORCELINE n.2 LA RAGAZZA CHE AMAVA GLI ANIMOSTRI

di Paola Antista , Sylvia Douyé

€ 11,90

Acquista Cells at work! Lavori in corpo 6 Limited Edition con box