Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 23 settembre: le novità

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 23 settembre 2021

Le uscite Marvel del 23 settembre

Ms. Marvel: Sotto Pressione

Marvel Young Adult

Autori: Nadia Shammas, Nabi H. Ali

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 15X23

Contiene: Ms. Marvel: Stretched Thin

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828703136

9,90 €

Come mai Kamala si sente stressata? Eppure deve solo studiare, essere una buona amica, fare la baby-sitter, la super eroina e la figlia esemplare!

E adesso i suoi super poteri hanno persino iniziato a giocarle brutti scherzi!

L’unica soluzione è rilassarsi scrivendo una bella fan-fiction su Iron- Man!

Deliziosamente nerd e perennemente nei guai, impossibile non adorare Ms. Marvel!

Gli Eterni di Jack Kirby: I Sicari del Tempo

Autori: Jack Kirby

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 17X26

Contiene: Eternals (1976) #12/19, Eternals Annual (1977) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705604

24,00 €

Il secondo capitolo della saga firmata da Jack Kirby!

Un’epoca di titani, terrore e viaggi nel tempo che solo la mente del “Re” poteva partorire.

In passato venerati come dei, un gruppo di esseri dai poteri sconfinati lasciò la Terra per esplorare il cosmo, dopo aver combattuto con il pantheon greco, romano e norreno per la supremazia sulla razza umana.

Storie epiche degli Eterni, protagonisti del nuovo film creato dai Marvel Studios!

Thor: La Saga degli Eterni 1

Autori: Keith Pollard, Roy Thomas, Walter Simonson, John Buscema

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 17X26

Contiene: Thor (1966) #283-291, Thor (1966) Annual #7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704935

24,00 €

Solo Thor si erge contro la minaccia di Eterni e Devianti!

L’umanità è in pericolo: il Dio del Tuono sarà abbastanza?

In occasione dell’uscita del film degli Eterni, una delle più epiche saghe

del Tonante raccolta per la prima volta in volume.

Una grande storia firmata da alcuni dei migliori autori del fumetto supereroistico.

Thor: la Saga degli Eterni 2

Marvel Geeks

Autori: Keith Pollard, Roy Thomas

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 17X26

Contiene: Thor (1966) #292/301

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705550

25,00 €

La guerra con Eterni è conclusa, ma Thor deve ancora affrontare la quarta schiera dei Celestiali!

Il segreto della madre di Thor!

In occasione dell’uscita sul film degli Eterni, una delle saghe più epiche del Tonante raccolta per la prima volta in volume.

Ospiti speciali: il Distruttore e Loki!

Le uscite Panini del 23 settembre

Teenage Mutant Ninja Turtles 50

Autori: Ryan Ferrier, Pablo Tunica, Kevin Eastman, Brahm Revel, AA.VV.

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #23/25, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #85/86

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705994

11,90 €

Speciale numero 50! Un’avventura in solitaria per i mutanti festaioli per eccellenza: Michelangelo e Mondo Geco. Una pericolosa incursione nel piano astrale per Leonardo. Il ritorno di un Leatherhead più bellicoso che mai e l’inizio di una nuova saga. Cosa chiedere di più a un albo delle Teenage Mutant Ninja Turtles?

Dune – Casa degli Atreides 1

Autori: Brian Herbert, Dev Pramanik, Kevin Anderson

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Dune: House Atreides #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828703488

16,00 €

Il prequel a fumetti di Dune, adattato dai romanzi basati sugli appunti di Frank Herbert e scritti da Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Pardot Kynes è alla ricerca dei segreti del pianeta deserto Arakkis, Shaddam Corrino organizza un colpo di stato, Duncan Idaho cerca di sfuggire alla schiavitù e un giovane Leto Atreides inizia il viaggio per andare incontro al suo destino. Disegnato da Dev Pramanik, Dune – Casa degli Atreides ci riporta nel fantastico mondo di Dune.

Bob 84

Autori: Vincenzo Filosa, Paolo Bacilieri

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13X18

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828701354

12,00 €

Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’Europa pop degli anni 80, tra loschi affari e criminalità organizzata. Ama le belle donne, le auto da corsa e non chiede mai perché, ma solo “Quanto?”. Come se non bastasse, somiglia a un certo cantante… A dargli filo da torcere un commissario italiano che ha fatto della cattura del nostro Bob la sua ragione di vita. Vincenzo Filosa (Viaggio a Tokyo, Italo) e Paolo Bacilieri (Napoleone, Fun, Ettore e Fernanda) firmano un noir dai tratti decisi e dall’umorismo tagliente che ricorda i polizieschi anni 80 ma anche i manga d’autore.

Sea Of Stars 1

Perduto Nei Cieli Selvaggi

Panini Comics 100% HD

Autori: Dennis Hallum, Jason Aaron, Stephen Green

Data di uscita: 23 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Sea of Stars (2019) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700494

17,00 €

Quello di camionista spaziale potrebbe sembrare un lavoro fighissimo, ma in realtà è spesso fin troppo noioso. Per questo, Gil pensa che sia sicuro farsi accompagnare in un viaggio dal figlio Kadyn. Un incredibile incidente, però, distrugge il loro mezzo, e i due vengono separati. E così, mentre Gil deve affrontare mille pericoli per sopravvivere e ritrovare il figlio, Kadyn stringe amicizia con una scimmia e un delfino spaziale. Dal genio di Jason Aaron (Scalped, The Goddamned) e di Dennis “Hopeless” Hallum (Avengers Arena), il primo capitolo di un’imperdibile saga fantascientifica per lettori di tutte le età.

Le uscite Disney dal 23 al 29 settembre

Topolino 3436

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 29 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,00 €

Il Manuale delle Giovani Marmotte 18

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 29 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €