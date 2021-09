Le uscite Planet Manga del 16 Settembre 2021 includono il primo volume della tanto attesa nuova edizione di City Hunter, il manga cult di Tsukasa Hojo.

Di seguito tutte le uscite Planet Manga del 16 Settembre 2021, direttamente dal sito web ufficiale Panini.

City Hunter XYZ 1 di 12

di Tsukasa Hojo

15,00 €

TORNANO RYO, KAORI, FALCON, SAEKO E TUTTI GLI ALTRI INDIMENTICABILI PROTAGONISTI DEL MITICO CITY HUNTER

Dodici massicci volumi per raccogliere tutti i 336 capitoli della saga che ha segnato gli anni 80 e 90. Arricchiscono questa nuova edizione contenuti speciali inediti.

L’occasione ideale per scoprire o riscoprire un manga che ha spopolato in tutto il mondo.