Planet Manga – le uscite del 9 Settembre 2021

Le uscite Planet Manga del 9 Settembre 2021 includono i nuovi volumi di serie come Jujutsu Kaisen, Seraph of the End, Spy x Family e We Never Learn.

Di seguito tutte le uscite Planet Manga del 9 Settembre 2021; qui gli ultimi annunci.

Le uscite Planet Manga del 9 Settembre 2021

Bleach – Can’t Fear Your Own World 2

di Tite Kubo, Ryohgo Narita

14,90 €

Jujutsu Kaisen 10

di Gege Akutami

4,90 €

Se sei uno stregone nero molto arrabbiato con una certa categoria di esseri umani e completamente privo di qualsiasi freno inibitorio, fino a che punto sei disposto ad arrivare per dare una lezione a chi se lo merita?

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 10

di Hajime Isayama

25,00 €

Grazie a Zeke, Eren ha ora il potere del boato, ma l’esercito sospetta che venga manipolato dal fratellastro. Per evitare rischi, i soldati volontari della fazione anti-Marley sono imprigionati. Tuttavia, mentre sale l’insoddisfazione fra i militari e nella popolazione, Eren agisce…

La Promessa della Rosa 8

di Kaho Miyasaka

4,90 €

Quando Iroha, finalmente salva dalle mire di Yukihiko, pensava che il peggio fosse passato, si trova costretta a fronteggiare le insidie della crudeltà femminile. Le signore degli ambienti altolocati sanno pungere dove fa più male.

Seraph of the End 23

di Yamato Yamamoto, Takaya Kagami

4,90 €

A seguito dei tragici eventi che hanno portato Yu sull’orlo della disperazione, la squadra di Shinoa ha deciso di ritirarsi. Un momento di tregua per chiarirsi le idee, raccogliere le forze e ascoltare quanto Krul ha finalmente deciso di dire.

Spy x Family 6

di Tatsuya Endo

4,90 €

Twilight, la geniale spia, è in grado di leggere nella mente di qualsivoglia avversario. Non è però in grado di comprendere i sentimenti della collega Nightfall! Ciò che la ragazza nasconde nel cuore sta per scatenarsi…

We Never Learn 16

di Taishi Tsutsui

4,90 €

Le prove previste dalle università prescelte si stanno inesorabilmente avvicinando, ciò nonostante… non si può certo trascurare San Valentino! Riusciranno Uruka, Fumino, Rizu e Asumi a dare il loro cioccolato a Nariyuki?

Acquista Jujutsu Kaisen Sorcery Fight Vol. 10