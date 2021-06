20th Century Boys, una delle opere più celebrate di Naoki Urasawa, sta per essere riproposta da Planet Manga in una nuova edizione deluxe che gli appassionati attendevano da anni ormai.

Amazon ha aperto i preordini del primo volume, dato in uscita per il 1 Ottobre 2021 al prezzo di 14,90 Euro (416 pagine).

A proposito di 20th Century Boys

Naoki Urasawa ha serializzato 20th Century Boys (Honkaku Kagaku Bouken Manga – Nijuu Seiki Shonen, I ragazzi del XX secolo – Un’autentica avventura scientifica a fumetti) sul settimanale seinen Big Comic Spirits edito da Shogakukan dal 1999 al 2006.

Tra il 2008 e il 2009 l’opera è stata trasposta in tre film live action per il cinema.

La perfect edition giapponese è uscita a partire dal 2016 e si compone di 11 volumi in grande formato da 400 pagine circa che, come da tradizione per edizioni del genere, contengono tutte le tavole a colori uscite durante la serializzazione su rivista.

Un volume a parte raccoglie il sequel 21st Century Boys.

La serie veniva così presentata da Planet Manga in occasione della prima edizione italiana, più volte ristampata: