Dalla sua prima apparizione in STRANGE TALES #110 del 1963 dai pionieri dei fumetti Stan Lee e Steve Ditko, il dottor Stephen Strange ha protetto la Terra da minacce mistiche, invasioni interdimensionali e altri orrori indicibili come Stregone Supremo. Questo Settembre tutto finirà e l’Universo Marvel sarà lasciato indifeso come mai prima d’ora in Death Of Doctor Strange!

In questi giorni Marvel Comics ha annunciato ‘Death Of Doctor Strange’, una nuova miniserie in cinque numeri scritta da Jed MacKay (Black Cat, Moon Knight) e disegnata da Lee Garbett (Captain Marvel) in arrivo questo Settembre che racconterà probabilmente il capitolo finale della vita dello Stregone Supremo.

Questa la descrizione dell’evento sul sito ufficiale di Marvel Entertainment:

‘Capace di sconfiggere le minacce soprannaturali e interdimensionali che nessun altro eroe è in grado di gestire, Strange è stato l’unico eroe a ostacolare nuovi potenti criminali desiderosi di rivendicare la Terra come propria. Quando muore inaspettatamente, chi rimane a proteggere la Terra e tenere a bada i mali mistici? E, soprattutto, chi ha ucciso Stephen Strange? Se non poteva fermarli lui, chi può? Questo entusiasmante viaggio si tufferà nel mito dietro Doctor Strange, mostrando la sua posizione unica e vitale tra gli eroi della Marvel e, infine, trasformerà il futuro.’

Di seguito invece la bellissima Cover Art di Kaare Andrews:

Invece ecco le parole di Jed MacKay e Lee Garbett.

Jed MacKay:

“‘Cosa succede al Mondo se non c’è Doctor Strange?’ È una domanda a cui sono entusiasta di mostrare alla gente la risposta in DEATH OF DOCTOR STRANGE. Strange è stato un appuntamento fisso per la Marvel fin dai primi giorni, ma ora il suo tempo è scaduto e come fan di Strange, è stato il mio agrodolce privilegio guidarlo attraverso il suo ultimo giorno e gli effetti che ne sono derivati. Abbiamo inventato una grande storia con cui mandare via Strange, e non vedo l’ora che le persone si uniscano a noi !”.

Lee Garbett:

“Il Doctor Strange è stato a lungo in cima alla mia lista dei ‘personaggi più ambiti’. Avere finalmente la possibilità di disegnarlo in una serie così importante è… beh, magia. Non potrei essere più eccitato per il progetto e per tutti di vedere cosa abbiamo in serbo per Stephen e le persone a lui più vicine. Jed ha evocato il finale perfetto per Doctor Strange – ed è una vera terza rivelazione! Ci vediamo a Settembre!”

Scopri il mistero dietro l’omicidio del Doctor Strange e preparati alle ripercussioni quando DEATH OF DOCTOR STRANGE #1 uscirà questo Settembre!

I Film dei Marvel Studios – le ultime anticipazioni

Black Widow arriverà finalmente sia al Cinema che su Disney+ il 9 Luglio 2021.

The Marvels debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà nei Cinema il 5 Maggio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Debutterà il 17 Febbraio 2023.

Black Panther: Wakanda Forever non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

Acquista il nuovissimo set LEGO Marvel del Guanto dell’Infinito di Thanos!