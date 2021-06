Cowboy Bebop, l’anime cult di Sunrise di fine Anni 90, arriverà su Netflix con una serie live action.

Netflix, durante il secondo giorno dell’evento digitale Netflix Geeked, ha confermato che Yoko Kanno (Wolf’s Rain), compositrice della colonna sonora dell’anime originale, ha composto le musiche anche di questa trasposizione.

Contestualmente è stato annunciato che la prima stagione della serie arriverà questo Autunno:

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed…Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021