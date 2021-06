Lock & Key, la serie tv basata sul fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodriguez edito da IDW negli USA e da Magic Press in Italia, sta per tornare su Netflix con gli episodi inediti della seconda stagione.

In occasione dell’evento online Netflix Geeked è stato annunciato che la stagione 2 arriverà questo Ottobre.

Di seguito il video di annuncio:

The latest door is unlocked. Locke & Key Season 2 is coming this October. #GeekedWeek pic.twitter.com/fpmkpkAbK9 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Le prime immagini:

What secrets will the keys unlocke next? Here's your first look at Locke & Key season 2, coming in October! #GeekedWeek pic.twitter.com/CliEjIl42H — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

A proposito di Lock & Key

La prima stagione di Lock & Key ha debuttato su Netflix il 7 Febbraio 2020 e si compone di 10 episodi.

I produttori esecutivi sono Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antonini e Ted Adams per IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert e Rick Jacobs per Circle of Confusion, Lindsey Springer, John Weber e Frank Siracusa per Take 5.

Il cast include Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones e Griffin Gluck.

La sinossi:

Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella loro antica tenuta, Keyhouse. Qui trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

La serie proseguirà con una terza stagione già annunciata.

