Magic Press ha comunicato le novità manga e comics previste per Luglio 2021 attraverso il numero 280 del catalogo Mega di Pegasus Distribuzione.

Scopriamo insieme tutte le nuove proposte in arrivo per Magic Press;

WORLD OF WARCRAFT: AZEROTH – I REGNI ORIENTALI

di Christie Golden

19×25,3 cm, 128 pp, cart., col.

€ 30,00

Con questo volume in una splendida edizione cartonata, Christie Golden, autrice di numerosi bestseller e scrittrice di punta della Blizzard Entertainment, vi accompagnerà in un viaggio mozzafiato per le sterminate lande di Azeroth.

I regni orientali di Azeroth sono vasti e pieni di meraviglie: a ogni angolo storie e leggende del passato si manifestano agli occhi del lettore, così come segreti che, a volte, sarebbe meglio lasciare sepolti. Mathias Shaw e Flynn Fairwind saranno le nostre guide in una spedizione che attraverserà i Regni orientali, raccontandoci di miti, armi magiche, armature leggendarie e poteri sconosciuti.

COBRA KAI: LA SAGA DI KARATE KID CONTINUA.

LA STORIA DI JOHNNY

di Denton J. Tipton, Kagan McLeod

19×26 cm, 96 pp, bross., col.

€ 15,00

Estate 1984. L’ultimo anno di superiori sta per iniziare e Johnny e gli altri del Cobrai Kai sono i più temuti della scuola, ma quando un nuovo arrivato si fa avanti con la ragazza che ha spezzato il cuore di Johnny, quest’ultimo decide di combattere per riconquistare il suo amore.

OPERAZIONE OVERLORD VOL.2 (DI 2)

di Michaël Le Galli, Davide Fabbri

19×26 cm, 160 pp, bross., col.;

€ 18,00

Nei giorni che precedono lo sbarco in Normandia, all’ 82° Airborne viene affidato il compito di proteggere la zona del North Cotentin per consentire lo sbarco.

REDO OF HEALER VOL.2

di Rui Tsukiyo, Soken Haga

13×18 cm, 180 pp, bross., b/n;

€ 6,90

SKIP BEAT! VOL.4

di Yoshiki Nakamura

11,5×17,5 cm, 192 pp, bross., b/n;

€ 6,50

BLANC VOL.1 – REGULAR EDITION

di Asumiko Nakamura

13×18 cm, 160 pp, bross., b/n.

€ 6,90

Dopo la serie “Compagni di classe”, Asumiko Nakamura torna nella collana 801 con “Blanc”, serie in due volumi in cui seguiamo la vita degli ormai inseparabili Sajo e Kusakabe, i protagonisti della serie principale che ha visto il loro amore sbocciare tra i banchi di scuola.

BLANC VOL.2

di Asumiko Nakamura

13×18 cm, 200 pp, bross., b/n;.

€ 6,90

FINDER VOL.7: DESIDERIO NEL MIRINO EDIZIONE LIMITATA

di Ayano Yamane

13×18 cm, 232 pp + albo allegato 20 pp + posterino, bross., b/n;

€ 8,50

Ryuichi Asami, temuto boss della malavita dal fascino glaciale, sembra aver davvero perso la testa per il suo amante Akihito Takaba, che però non fa che mettersi nei guai a causa della troppa curiosità che la sua professione di reporter richiede.

Come per il volume precedente, anche questo settimo volume della serie uscirà in doppia edizione: la prima, in tiratura limitata per richiesta dell’autrice, conterrà un albetto da collezione di 20 pagine.