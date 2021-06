Il manga Burn the Witch di Tite “Bleach” Kubo arriverà presto anche in Italia grazie a Planet Manga.

L’editore modenese ha annunciato attraverso Facebook che l’opera inizierà a uscire questo Agosto:

Potevamo iniziare il mese senza la ormai classica BOMBA FLASH? In arrivo ad agosto dall’autore di BLEACH, Tite Kubo, BURN THE WITCH. La vita è già abbastanza dura per una ragazza normale. Se poi sei una strega, vivi a Reverse London e il tuo compito è tenere d’occhio i draghi… be’, le tue giornate saranno sicuramente ancora più complicate!

A proposito di Burn the Witch

Burn the Witch nasce come one shot pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha il 14 Luglio 2018 come parte delle celebrazioni del 50° anniversario della rivista.

Il 24 Agosto 2020 Tite Kubo ha lanciato la versione serializzata con una prima stagione in 4 capitoli; una seconda è in lavorazione.

Il primo volume è uscito il 2 Ottobre 2020 in Giappone.

Ha dato origine a un film animato, curato dallo studio Colorido (Penguin Highway), che ha debuttato il 2 Ottobre 2020 nei cinema del Giappone; in Italia è distribuito da Crunchyroll in una edizione suddivisa in tre episodi:

Il 72% delle morti a Londra dipendono da sempre dai draghi, creature fantastiche invisibili alla maggioranza delle persone. Anche se non è risaputo, alcune persone affrontano questi draghi. Solo gli abitanti della Londra Inversa, che vivono nella parte “al contrario” della città, possono vedere i draghi. Anche tra loro, solo pochi sono sufficentemente forti come streghe e stregoni per entrare in contatto con loro. Le protagoniste della storia sono le due streghe Noel Niihashi e Ninny Spangcole. Sono agenti incaricati della difesa dalla Wing Bind (WB), un organizzazione atta alla conservazione e alla gestione dei draghi. La loro missione è proteggere e gestire i draghi per il bene di tutti.

Acquista il primo volume di Bleach