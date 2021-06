Earwig e la Strega (Aya to Majo), il film diretto da Goro Miyazaki (La Collina dei Papaveri) presso Studio Ghibli (La città incantata), arriverà nei cinema del nostro Paese grazie a Lucky Red.

L’uscita è fissata al 24 Giugno 2021 e in apertura possiamo guardare il trailer ufficiale in Italiano.

Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici.

A proposito di Earwig e la strega

Keiko Niwa (I Racconti di Terramare, Arrietty) e Emi Gunji (La Collina dei Papaveri) hanno steso la sceneggiatura di Earwig e la strega basata sul romanzo Earwig and the Witch della compianta Diana Wynne Jones (Il Castello Errante di Howl).

Miho Satake (Kiki Consegne a Domicilio) ha curato il character design originale e il setting, Katsuya Kondo (Ponyo, Ronja la figlia del brigante) ha adattato il design dei personaggi per l’animazione.

Yukinori Nakamura (Boro the Caterpillar) ha supervisionato la computer grafica, Tan Seri ha diretto l’animazione; gli sfondi sono opera di Yuhki Takeuchi, mentre Satoshi Takebe (La Collina dei Papaveri) ha composto la colonna sonora.

È il primo film dello studio realizzato completamente in computer grafica 3D.

È stato trasmesso dalla rete pubblica giapponese NHK il 30 Dicembre 2020 ed è entrato a far parte della selezione virtuale del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films.

Earwig e la strega, il romanzo originale

La Jones ha pubblicato il romanzo Earwig and the Witch nel 2011 poco prima della sua morte; in Italia è uscito per Salani con il titolo Earwig e la strega nel 2017.

