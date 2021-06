Loki, debutterà questo Mercoledì su Disney+, la Serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma appunto di Disney, ed incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

Terminato l’embargo, i vari giornalisti americani hanno pubblicato su Twitter dei brevi commenti ai primi due episodi della serie…che sono del tutto positivi!

Erik Davis di Fandango ha adorato i primi due episodi:

I've seen the first 2 episodes of #Loki & I'm LOVING it so far. It's a time-traveling detective show that's laying groundwork for the MCU multiverse while also being about identity & confronting ugly truths about ourselves. The Tom Hiddleston/Owen Wilson bromance is my favorite pic.twitter.com/w9yLLHGEHJ

Brandon Davis di ComicBook.com ha affermato:

#Loki has hands down my favorite first TV episode for Marvel Studios yet.

Tom Hiddleston is just too good in the role, picking up 2012’s Loki instantly. He’s brilliant.

Early exposition comes with awesome details for MCU fans. I really like the start. Lots of potential here! pic.twitter.com/wY6HiYzGHC

