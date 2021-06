Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman.

Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di familiari, amici, colleghi e fan della star, e nemmeno l’Universo Cinematografico Marvel sarà più lo stesso senza di lui. Ma Black Panther 2 si farà, come anche Ryan Coogler, aveva spiegato durante una nuova intervista con il perché “fermarsi sarebbe stato più difficile“.

Gli Illuminerdi (Sito molto attivo) ha appreso dalle sue fonti che Tenoch Huerta (che era già stato preso in considerazione per partecipare alla pellicola, a detta dei vecchi rumor) interpreterà davvero Namor the Submariner in Black Panther: Wakanda Forever di Ryn Coogler. Inoltre, il sito dice la produzione è alla ricerca di due attori di due “guerrieri Maya” che sono stati scelti per il Film, di cui il nome in codice è “Zyanya” e “Cadmael“, sono in realtà personaggi importanti nella tradizione fumettistica di Namor. Zyanya è in realtà Namora, cugina di Namor, mentre Cadmael è un nome in codice di Attuma, un signore della guerra di Atlantide. Per questi due personaggi, il regista Ryan Coogler sta cercando esclusivamente “attori con un background indigeno del Nord e del Sud America”

Naturalmente al momento non ci sono conferme effettive, quindi vi invitiamo a prendere queste notizie con le “pinze”. Ci teniamo a precisare che già in Avengers: Endgame c’è stato un presunto accenno ad Atlantide (che segue l’easter egg in Iron Man 2) sul quale lo stesso sceneggiatore del Film aveva stuzzicato i fan:

Black Panther: Wakanda Forever – in breve

Black Panther: Wakanda Forever, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del film inizieranno a Giugno di quest’anno ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’8 Luglio 2022 nelle sale Statunitensi.

