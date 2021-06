Loki, debutterà questo Mercoledì su Disney+, la Serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma appunto di Disney, ed incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

Mentre la premiere di Loki si avvicina sempre di più, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige si è seduto con Empire Magazine per discutere dell’ultima serie di Disney+:

Durante la discussione, Feige ha sottolineato il significato dell’avventura del viaggio nel tempo, definendola “tremendamente importante” e rivelando che avrà “un impatto maggiore sull’MCU di qualsiasi altro spettacolo finora”:

“È tremendamente importante. Forse avrà un impatto maggiore sull’MCU di qualsiasi altro spettacolo finora. Quello che tutti pensavano di WandaVision , ed era un po’ vero, e di The Falcon And The Winter Soldier , che era un po’ vero, lo è ancora di più per Loki .