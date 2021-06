The Boys tornerà prossimamente su Amazon Prime Video in esclusiva con la terza stagione della serie tv live action basata sull’opera originale a fumetti omonima di Garth Ennis e Darick Robertson.

Amazon Studios ha condiviso la prima foto di Jensen Ackles, attore noto per il ruolo di Dean Winchester in Supernatural, con il costume di Soldier Boy (Soldatino) che lo vedrà debuttare nella terza stagione.

Il costume è stato ideato da Laura Jean “L.J.” Shannon e dal concept artist Greg Hopwood con l’intento di rievocare un’epoca perduta di mascolinità e coraggio in un mix di soldato e cowboy.

The Boys è la serie tv live action Amazon Original tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson edito da Panini Comics in Italia.

Sviluppata da Erik Kripke, è interpretata da Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher e Nathan Mitchell.

Al momento si compone di due stagioni da 8 episodi ciascuna, uscite nel 2019 e nel 2020.

Oltre alla terza stagione, anche uno spin-off è in fase di sviluppo.

The Boys è uno sguardo irriverente a ciò che succede quando i supereroi, che sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come dei, abusano dei loro superpoteri invece di utilizzarli a fin di bene.

Quando i The Boys si lanciano in una missione eroica per svelare la verità riguardo ai “Sette” sostenuti dalla Vought, inizia una lotta tra senza poteri e superpotenti.