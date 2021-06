Planet Manga – le uscite del 10 Giugno 2021

Questa settimana Planet Manga porta sugli scaffali delle fumetterie e delle edicole i nuovi volumi di Plunderer e Ghost Inn – La Locanda di Yuna.

A queste novità si aggiungono le ristampe del volume 30 de L’Attacco dei Giganti e di Naoki Urasawa – Gli Esordi.

Di seguito le uscite Planet Manga del 10 Giugno 2021; qui le uscite di Luglio.

Ghost Inn La Locanda di Yuna 22

di Tadahiro Miura

4,90 €

Plunderer 12

di Suu Minazuki

4,90 €

Spinto dal desiderio di vendetta, Tokikaze guida l’esercito dell’Abyss nell’invasione di Arusier. Licht però non si arrende e si allea con i membri dell’unità servizi speciali, che finora aveva sempre considerato suoi nemici… Dall’autore di Angeloid.

IL MALE SI MANIFESTA IN MODI INATTESI

L’Attacco dei Giganti 30

di Hajime Isayama

4,90 €

COSA ACCADRÀ A EREN E ZEKE?

Zeke rivela a Eren il piano, ma per metterlo in atto è necessario che i due entrino fisicamente in contatto scatenando il potere del gigante progenitore.

I soldati dell’Armata Ricognitiva sfuggono all’attacco, ma sta per arrivare l’esercito di Marley…