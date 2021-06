I titani del manga L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama si sono riuniti per accogliere i passeggeri della metropolitana di Tokyo e ringraziarli per aver seguito l’opera per quasi 12 anni.

Dal 7 alle 23:59 del 13 Giugno il passaggio libero Est – Ovest della stazione di Shinjuku ospiterà un allestimento che riunisce tutti i giganti della serie su uno schermo LED Vision di 45.6 metri.

L’Attacco dei Giganti – il manga

In Giappone L’Attacco dei Giganti ha esordito il 9 Settembre 2009 sul numero inaugurale della rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha ed è giunto a conclusione il 9 Aprile 2021 con il capitolo 139.

Il 9 Giugno insieme al volume 34 saranno pubblicati anche il nuovo character book e il primo volume dell’edizione a colori.

In Italia è in corso di pubblicazione per Planet Manga ed è disponibile in edizione standard in volumetti singoli, nella colossal edition e nella più recente raccolta in cofanetti.

Il volume 33 sarà disponibile il 24 Giugno:

IL MANGA DI MAGGIOR SUCCESSO DELL’ULTIMO DECENNIO È AL PENULTIMO NUMERO! Il “boato” innescato da Eren continua ad avanzare con l’intento di distruggere tutto il mondo eccetto l’isola di Paradis. Armin e compagni confidano di raggiungere Eren grazie a un idrovolante, ma il prezzo da pagare sarà alto: la vita dei loro cari. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

L’Attacco dei Giganti – il ritorno dell’anime

La stagione finale della fortunata trasposizione anime de L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 7 Dicembre 2020 ed è stata trasmessa per 16 episodi.

Al termine della trasmissione dell’episodio 16 (il 75 complessivo della serie) è stato annunciato che l’episodio 76, intitolato Condanna, verrà trasmesso da NHK questo Inverno inaugurando così la seconda parte della stagione finale.

In Italia la prima parte della stagione finale è stata distribuita sia sottotitolata sia doppiata su VVVVID e Amazon Prime Video in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

Un film live action è in fase di sviluppo a Hollywood.

