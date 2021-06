Le uscite StarzPlay di Luglio 2021 includono il finale di stagione della serie Run The World (11 Luglio), le quattro stagioni di The Royals e The Dresden Files.

A seguire tutte le StarzPlay di Luglio 2021, ricordando che il canale on demand è disponibile su Apple TV, Amazon Prime Video Channels e Rakuten TV.

Le uscite StarzPlay di Luglio 2021 – Serie

THE ROYALS S1-S4

DAL 1 LUGLIO

Ambientata nell’Inghilterra moderna, The Royals segue le avventure di un’immaginaria famiglia reale britannica che vive nell’opulenza e nelal tradizione regale, soddisfando qualsiasi desiderio. Il prezzo da pagare è però alto, in termin di doveri, destini forzati e grande attenzione pubblica. Il principe Liam finisce sotto i riflettori dopo che la morte di suo fratello maggiore lo rende prossimo nella linea di successione al trono. Quando re Simon annuncia di valutare l’abolizione della monarchia, la manipolatrice regina Helena farà qualsiasi cosa necessaria per rimanere al potere.

THE DRESDEN FILES

DAL 25 LUGLIO

Basato sui romanzi di successo di Jim Butcher, The Dresden Files narra delle avventure di un detective fuori dal comune. Harry Dresden è un mago, l’unico mago che figura nell’elenco telefonico di Chicago. Si occupa di quei casi che nessuno riesce a risolvere. Paranormale? Nessun problema. Dresden tratta qualsiasi minaccia soprannaturale. Se hai bisogno di una formula magica o di qualche saggio consiglio, Dresden fa al caso tuo.

Le uscite StarzPlay di Luglio 2021 – film

AFTER EARTH

DAL 1 LUGLIO

Il giovane Kitai Raige si ritrova sulla Terra mille anni dopo che l’umanità è stata costretta alla fuga a causa di eventi apocalittici – insieme a suo padre Cypher, che è gravemente ferito.

SOTTO ASSEDIO

DAL 2 LUGLIO

Un gruppo paramilitare guidato da un leader di nome Stenz riesce a fare un’incursione tra le mura della Casa Bianca; proverà a contrastare questo attentato terroristico alla Nazione un capitano della Polizia locale di nome John Cale.

Acquista il Blu-ray di Sotto Assedio – White House Down