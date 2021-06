Flashbook Edizioni ha diffuso il consueto calendario delle uscite del mese attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Debuttano a Giugno per Flashbook Edizioni la nuova miniserie in quattro volumi Così Come Sei dell’autrice del manga basato su La Voce delle Stelle e il volume unico Il Segreto di Madoka.

Flashbook Edizioni – le uscite di metà Giugno 2021

Così come sei 1

di Mizu Sahara

€ 5,90

Nachi Hiyama fa parte del club di softball della scuola e vive con un complesso di inferiorità a causa del colore chiaro della sua pelle che non ha la capacità di abbronzarsi come quella degli altri. Dal carattere particolare, famosa perché respinge tutti i ragazzi popolari che le si dichiarano, è poco simpatica alle ragazze che la considerano una snob. In realtà Nachi semplicemente non ha interesse verso alcuno di essi o l’amore in generale. Le cose cambiano però quando fa amicizia con il compagno di classe Utsumi.

Flashbook Edizioni – le uscite di fine Giugno 2021

Death Hall 17

di Kishi Azumi

€ 5,90

Tutti prima o poi giungono al municipio della morte, luogo che si trova a confine tra questo e l’altro mondo. Qui arrivano tutti i defunti, i quali, seguendo un apposito iter burocratico, vengono giudicati

in base alla loro esistenza e inviati in paradiso, all’inferno o…“Asuka-chan è brava a cantare.” Esistono parole importanti che possono supportare la tua vita? Il volume 17 sarà incentrato sul coraggio.

Il Segreto di Madoka

di Deme Kingyobachi

€ 5,90

Madoka è un bambino a cui piacciono le cose “carine”: ama i peluche, giocare con le bambole e indossare i vestiti femminili che confeziona sua sorella. Gusti poco compresi dagli altri, così, quando cambia scuola in occasione del trasferimento della famiglia, decide di presentarsi vestito da maschio e tenere nascoste le tendenze e gli interessi. Il nuovo vicino di casa, Itsuki, è il suo esatto opposto. Un vero maschiaccio che ama il calcio e i videogiochi. Nonostante Madoka non volesse, Itsuki scopre il suo segreto. Come reagirà il nuovo amico?

