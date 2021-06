Dal 4 Giugno 2021 la linea di magliette ispirate a Jujutsu Kaisen sarà disponibile nei punti vendita e sul sito web di Uniqlo:

Per la prima volta in assoluto, il popolare manga Jujutsu Kaisen approda nel mondo delle collezioni UT! Jujutsu Kaisen, pubblicato a puntate sul magazine “Weekly Shonen Jump”, ha conquistato grandi e piccini: i disegni originali finiscono ora in una serie di T-Shirt uniche.

Si può scegliere tra sette modelli per adulti (€ 14,90) e quattro per bambini (€ 9,90) e si possono acquistare cliccando qui.

Jujutsu Kaisen – l’anime

Sunghoo Park (The God of High School) ha diretto Jujutsu Kaisen presso lo studio Mappa (Attack on Titan – The Final Season) su sceneggiature coordinate da Hiroshi Seko (Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, Kiseiju) ha curato il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama hanno composto la colonna sonora.

Il cast include Junya Enoki (Yuji Itadori), Yuma Uchida (Megumi Fushiguro), Asami Seto (Nobara Kugisaki), Junichi Suwabe (Sukuna), Mikako Komatsu (Maki Zen-in), Kouki Uchiyama (Toge Inumaki) e Tomokazu Seki (Panda).

Un film animato è stato annunciato il 26 Marzo 2021 al termine del 24° e ultimo episodio della serie anime; adatterà il volume zero del manga.

Jujutsu Kaisen in Italia

Nel nostro Paese Jujutsu Kaisen è stato diffuso su Crunchyroll Italia in simulcast e la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

Il manga originale di Gege Akutami, in corso di serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Marzo 2018, è pubblicato da Planet Manga con il titolo Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight.

