Anche se tutti i Film prodotti dai Marvel Studios insieme alla Disney e distribuiti dalla Walt Disney Company stessa sono parte del Marvel Cinematic Universe, non tutti sono presenti su Disney+, sulla piattaforma di streaming della Disney infatti sono assenti ben tre Film della Saga dell’Infinito, e cioè L’incredibile Hulk (2008) di Louis Leterrier, distribuito dalla Universal, e Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019) di Jon Watts, distribuiti dalla Sony Pictures/Columbia.

Come spiegato dal sito MCU Direct, infatti, è stato rivelato che L’incredibile Hulk sarà disponibile nel catalogo della versione spagnola di Disney+ dal 4 Giugno. L’indiscrezione è stata confermata su Twitter dall’account spagnolo ufficiale di Disney+.

Attualmente non ci è dato sapere se il Film L’incredibile Hulk verrà aggiunto prossimamente anche sulla versione americana e italiana di Disney+. Inoltre, che il potenziale arrivo del film su Disney+ potrebbe non valere per tutti i mercati a causa degli accordi pregressi con altre piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video dato che i diritti sulla distribuzione dei Film su Hulk sono in ‘mano’ alla Universal Pictures.

The Incredible Hulk (2008)! – Cast e Sinossi

L’incredibile Hulk (2008), scritto da Zak Penn e Edward Norton e diretto da Louis Leterrier, vede nel cast Edward Norton (Bruce Banner/Hulk), Liv Tyler (Elizabeth “Betty” Ross), Tim Roth (Emil Blonsky/Abominio), Tim Blake Nelson (Samuel Sterns), Ty Burrell (Leonard Samson), William Hurt (Thaddeus “Thunderbolt” Ross) e Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man).

“Bruce Banner si è nascosto in una labirintica favela del Brasile, dove lavora in una fabbrica che imbottiglia bibite al guaranà e conta i giorni “senza crisi”, allenandosi a mantenere basse le pulsazioni cardiache agendo sulla respirazione e sul rifiuto delle provocazioni. Sono più di cento giorni che vive così, reprimendo gli impulsi del corpo e gli slanci del cuore, che è rimasto negli Stati Uniti, accanto alla dottoressa Ross. Ma basta una goccia di sangue, perduta involontariamente, a innescare la fine o, per essere più precisi, un nuovo inizio. La macchina da guerra americana, guidata dal generale Ross, è immediatamente sulle sue tracce. Braccato, Bruce non può che cedere alla sua nemesi, strapparsi le vesti e trasformarsi nel gigante verde.”

