I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor dove si stanno tenendo le riprese proprio in questo momento.

Dopo un aticipazione di un membro della crew, direttamente dal suo profilo Instagram, Chris Hemsworth ha confermato che le riprese di Thor: Love & Thunder si sono ufficialmente concluse publicando una nuova foto dal set dove è insieme al regista Taika Waititi, che indossa il costume da Korg e la tuta per la motion capture.

L’attore ha poi commentato:

“Questa è la conclusione su Thor: Love and Thunder, è anche il giorno nazionale della non flessibilità, quindi ho pensato che questa foto super rilassata fosse appropriata. Il Film sarà pazzesco e divertente e potrebbe anche tirare un filo di cuore o due. Un sacco di amore, un sacco di tuoni! Grazie a tutto il cast e la troupe che hanno reso questo, un altro incredibile viaggio Marvel. Allacciate le cinture, preparatevi e ci vediamo al Cinema!!”

Questa invece la foto del post originale:

I dettagli della trama sono ancora relativamente scarsi, ma le foto del set che sono uscite nel corso delle settimane stanno aiutando a riempire molti degli “spazi vuoti” create dalle domande dei fan.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

L’uscita è attesa nelle sale Statunitensi per il 6 Maggio 2022.

