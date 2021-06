Supergirl e Legends of Tomorrow stanno per tornare su Italia 1 con gli episodi inediti in chiaro delle rispettive stagioni 5.

L’appuntamento è fissato a Sabato 12 Giugno 2021 dalle 14:20 con due episodi di Legends of Tomorrow (composta da 15 episodi), seguiti alle 16:10 da altrettanti episodi di Supergirl (composta da 19 episodi).

Le due serie prendono il posto della sesta stagione di The Flash, che si concluderà il 5 Giugno.

A proposito di Supergirl

Sviluppata da Ali Adler, Greg Berlanti e Andrew Kreisberg, Supergirl ha debuttato il 26 Ottobre 2015 sulla rete CBS; dalla stagione 2 la serie viene trasmessa su The CW.

Il cast include Melissa Benoist (Kara Zor-El / Supergirl), Mehcad Brooks (James Olsen / Guardian), Chyler Leigh (Alex Danvers), Jeremy Jordan (Winn Schott / Giocattolaio), David Harewood (J’onn J’onzz / Martian Manhunter), Calista Flockhart (Cat Grant), Chris Wood (Mon-El), Floriana Lima (Maggie Sawyer), Jesse Rath (Brainac) e Katie McGrath (Lena Luthor).

La sesta stagione sarà l’ultima.

A proposito di Legends of Tomorrow

Legends of Tomorrow è sviluppata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg e Phil Klemmer e va in onda su The CW dal 21 Gennaio 2016.

Il cast principale include Victor Garber (Martin Stein / Firestorm), Brandon Routh (Ray Palmer / Atom), Arthur Darvill (Rip Hunter), Caity Lotz (Sara Lance / White Canary), Franz Drameh (Jefferson Jackson / Firestorm), Ciara Renée (Kendra Saunders / Hawkgirl), Falk Hentschel (Carter Hall / Hawkman), Amy Pemberton (Gideon), Dominic Purcell (Mick Rory / Heat Wave) e Matt Ryan (John Constantine)

La sesta stagione ha debuttato negli USA il 2 Maggio 2021, seguirà una settima stagione.

Entrambe le serie fanno parte dell’Arrowverse.

Acquista Legends of Tomorrow – Stagione 5 in Blu-ray