J-POP Manga ed Edizioni BD hanno diffuso il calendario delle novità in uscita a Giugno 2021.

Di seguito le uscite del mese.

Le uscite J-POP Manga del 9 Giugno 2021

Violence Action 1

di Shin Sawada e Renji Asai

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time… come sicario! Riuscirà a coniugare lo studio e la professione senza dare nell’occhio?

Birds Of Shangri-La 1

di Ranmaru Zariya

Neun 3

Rent-A-Girlfriend 3

86 – Eighty Six 2

Goblin Slayer 10

Randagi – Vol. 1

Le uscite J-POP Manga & Edizioni BD del 16 Giugno 2021

Star Red

di Moto Hagio

Nel XXIII secolo Marte è utilizzato dai terrestri come una colonia penale, per “ospiti” condannati ai lavori forzati. Red è nata in questo mondo difficile e anche se volesse non potrebbe nasconderlo: Marte marchia infatti i suoi figli con il segno inconfondibile degli occhi rossi.

Madk 1

di Ryo Suzuri

La storia di Makoto che a causa della grande sofferenza provocata dalla solitudine arriva a evocare un demone, cercando un compagno tra le pagine di un grimorio. Preparatevi per il gore spiazzante, l’erotismo estremo e la magia nera del nuovo Boy’s Love targato J-POP Manga!

Vampires 2 (di 2) – Osamushi Collection

Shadows House 2

Parasite In Love – Vol.3.

Pokémon – Detective Pikachu

Le uscite J-POP Manga & Edizioni BD del 23 Giugno 2021

Il Suo Nome era Gilbert – Le ragazze che cambiarono la storia del manga

di Keiko Takemiya

Un interessante spaccato sull’editoria a fumetti giapponese degli anni ’70 nel quale la sensei ripercorre la sua carriera da mangaka partendo da quando, arrivata a Tokyo si ritrova quasi prigioniera del suo nuovo lavoro, fatto di scadenze impossibili, ritmi estremi e solitudine. Una condizione che la porterà a ripensare le basi del fumetto giapponese nei mesi che trascorrerà al “Salone Oizumi”, ovvero l’appartamento condiviso con le colleghe e compagne di battaglia con cui decide di rivoluzionare ogni aspetto dei manga per ragazze, e non solo.

Komi Can’t Communicate 7

La Fenice 10 (di 12)

Sword Art Online – Light Novel 15 – Alicization Invading

Randagi – Vol. 2

Karma Of Purgatory Vol. 3

Something Is Killing The Children 3

di James Tynion IV e Werther Dell’Edera

In questo volume Erica ha perso il controllo della situazione e Archer’s Peak è in lockdown, isolata dal mondo esterno per evitare che altre informazioni sui mostri vengano diffuse.

Hexed 1

di Micheal Alan Nelson, Emma Rios, Dan Mora

Luci Jennifer Inacio Das Neves (per gli amici, “Lucifer”) si guadagna da vivere rubando su commissione straordinari artefatti magici, che soffia dalle mani di oscuri abitanti degli inferi nel macabro ventre della città. Un’abitudine che le varrà molti nemici, nemici potenti. Quando viene ricattata a causa di uno dei suoi furti e trascinata in una spregiudicata lotta per il potere, Lucifer si ritroverà a dover combattere per la vita del suo datore di lavoro…e per la propria!

Le uscite J-POP Manga & Edizioni BD del 30 Giugno 2021

Death Stranding Box Vol. 1-2 – il romanzo

di Hideo Kojima e Hitori Nojima.

Metamorfosi – Box (Vol. 1-5)

di Kaori Tsurutani

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili, così una donna settantacinquenne e la commessa adolescente di una libreria, condivideranno la passione per Boy’s Love.

Daisy Jealousy

di Ogeretsu Tanaka

Fin dall’infanzia, Misaki ama i videogiochi e aspira a far parte di un’importante software house. Per questo si iscrive a una scuola di game design e lì incontra Kaname, talentuoso designer emergente e nell’animo di Misaki nasce subito una grande rivalità. Un imperdibile volume unico dall’autrice di Yarichin Bitch Club, Escape Journey, Neon Sign Amber e molti altri!

Golden Kamui 23

Radiation House 10

Dungeon Food 9

La Divisa Scolastica di Akebi 7

Servamp 16

Once & Future 3 – La profezia delle gazze

di Kieron Gillen, Dan Mora e Tamra Bonvillain

Battuti Beowulf e Grendel, la nonna, Duncan e Rose possono finalmente concentrarsi sulla minaccia di Merlin. Tra loro e il mago, però, si staglia una schiera di cavalieri leggendari.

Ristampe

Disponibili dal 1 Giugno 2021:

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 4;

Horimiya 2, 3, 14;

Il Cane Che Guarda Le Stelle;

Il Diario Della Mia Scomparsa;

Komi Can’t Communicate 2,3,4;

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 3,4;

The Promised Neverland 8; Tokyo Ghoul 6, 7.

Disponibili dall’8 giugno:

Blood Bank 2,3;

Blue Period 4;

Fatti Forza, Nakamura!;

Il Prezzo Di Una Vita Box Vol. 1-3;

Kasane 6;

Killing Stalking 3,4;

Killing Stalking Stag. III – 3;

Komi Can’t Communicate 5;

Love Whispers, Even In The Rusted Night;

Shadows House 1;

So I’m A Spider, So What? 2,4,5;

The Dream Of Cuckoos 1,2;

The Promised Neverland 6, 10;

The Proper Way To Write Love;

The Song Of Night And Day – Encore;

The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa;

Tokyo Ghoul 5, 10;

Void.

