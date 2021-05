Saint Seiya Next Dimension riprenderà ufficialmente il 3 Giugno 2021 sul numero 27 del settimanale Shonen Magazine edito da Akita Shoten, come abbiamo avuto modo di riportarvi.

Le vicende dei Sacri Guerrieri di Atena, narrate dall’autore del fortunatissimo franchise Masami Kurumada, proseguiranno con il capitolo 96 intitolato “La Spada di Khrysos”.

Composto da 23 pagine, comprese alcune tavole di apertura a colori, promette di rispondere al “più grande mistero della serie”: cosa è successo al corpo di Odysseus in passato?

Di seguito la copertina della rivista:

Saint Seiya Next Dimension – il volume 13

Il volume 13 di Saint Seiya Next Dimension raccoglierà i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018.

Sarà pubblicato in Giappone l’8 Giugno, insieme ai primi due volumi della Final Edition del manga storico.

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya Next Dimension il 27 Aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten.

In Italia esce per J-POP Manga con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi:

Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell’Elysion tra Seiya e Hades, il Re degli Inferi sta per iniziare un’altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia.

Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda.

Inizia il sequel di Saint Seiya!

Saint Seiya – il film live action

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è il titolo del film live action hollywoodiano attualmente in fase di sviluppo.

Il film è diretto da Tomek Baginski, il quale ha recentemente dichiarato che il live action racconterà una storia originale.

La sceneggiatura è stata completata e il cast è stato quasi completamente scelto e vedrà la partecipazione di Famke Janssen, la Jean Grey dei film degli X-Men, in un ruolo non ancora reso noto.

Per quanto riguarda gli effetti speciali, invece, se ne occuperà lo studio polacco Platige Image noto per gli effetti visivi della serie The Witcher di Netflix.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è al momento previsto per il 2022.

