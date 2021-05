Come ormai facciamo ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 3 al 9 giugno 2021.

Tra queste nuove uscite settimanali, tra albi e volumi, troviamo diverse pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Dragonero.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 3 al 9 giugno 2021

JULIA 273 – Myrna: addio, mia amata

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Steve Boraley

112 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,50

A giugno, un attesissimo ritorno: Myrna Harrod! La camaleontica serial killer veste ora i panni di una badante e si è addirittura affezionata all’anziano signore che la ospita nella sua casa. Quando l’uomo si ammala, Myrna deve procurarsi il denaro per poterlo curare. Ma l’unico modo che conosce per raggiungere il suo scopo è uccidere… Intanto, la criminale si avvicina sempre più pericolosamente a Julia…

DAMPYR 255 – Haiti!

di Luigi Mignacco e Dario Viotti, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Nella notte, oscure ombre si aggirano per i vicoli di Port-Au-Prince: i famigerati Tonton Macoutes, brutali criminali… o vampiri al servizio di un vendicativo Maestro delle Tenebre? Dall’era della pirateria, una minaccia torna a insanguinare Haiti, ma stavolta troverà Dampyr sulla sua pista di morte!

TEX CLASSIC 111

La tredicesima mummia

di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e Aurelio Galleppini 64 pagine — 16 x 21 cm colore, brossurato € 3,50

La spedizione del professor Nizon giunge sul confine messicano e riporta alla luce il leggendario Tempio della Tigre, ma subito dopo scompare! Tex e Carson, incaricati di scoprire cosa è accaduto, si recano a Huerta, ma il mistero si infittisce: tutti gli “americanos” vengono ritrovati uccisi e i loro cadaveri, colpiti da una freccia yaqui, riportano un macabro messaggio in antico azteco… i “figli del sole” sono tornati!

ZAGOR N°671 CORPO SPECIALE

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Codice a barre: 977112253404910722

Uscita: 03/06/2021

Soggetto: Burattini Moreno

Sceneggiatura: Burattini Moreno

Disegni: Verni Marco

Copertina: Piccinelli Alessandro

4,40€

Zagor ritorna in un luogo che ha segnato il suo destino: il villaggio Abenaki sulle rive di un lago dove si consumò la sua vendetta contro Salomon Kinsky e dove morì “Wandering” Fitzy. Lo Spirito con la scure scopre che ci sono ancora dei pellerossa che ricordano la strage di molti anni prima… ma che, allo stesso tempo, un corpo speciale dell’esercito, denominato “Snipers Force”, ha stabilito la sua base nei pressi de lago, scontrandosi con i pellerossa.

STORIA DEL WEST 27 – I guerriglieri

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio, 96 pagine — 19 x 27 cm, colore, brossurato, € 6,90

Nei mesi centrali del 1863, la zona di frontiera tra Nebraska, Kansas e Missouri è teatro di sanguinosi eccidi, compiuti da bande di guerriglieri sudisti che non fanno distinzioni tra soldati e civili. Si tratta di autentici massacri che gli Unionisti non riescono a contrastare perché compiuti senza scrupoli e con tecniche di guerriglia di chi conosce bene i territori. Bill Adams è incaricato di scoprire nomi, luoghi e piani, si infiltra nella banda di Bill “il sanguinario” Anderson e tanto per iniziare deve fare del suo meglio per sopravvivere…

DRAGONERO IL RIBELLE 20 – Quando cantano le onde

di Luca Barbieri, Alessandro Bignamini e Fabrizio Galliccia, 96 pagine — 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,40

Due giovani maghi sono inviati da Alben alla ricerca di una potentissima reliquia. Ma quando tornano via nave con il prezioso carico, una tempesta si frappone fra loro e il salvifico approdo… Ian e Aura, dopo averne invano atteso l’arrivo, si mettono alla loro ricerca lungo le selvagge coste dei Regni meridionali. Con loro, Aleen, la giovane unitasi alla ribellione a causa di un feroce odio nei confronti dell’Impero… Luca Barbieri, curatore della serie di Dragonero, ci racconta una storia cruda e impietosa, completando la propria personale trilogia dedicata ai “suoni”… che talvolta riempiono l’aria di musica, altre volte di grida di terrore!

TEX N°728 UNA COLT PER MANUELA MONTOYA

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112156104610728

Uscita: 05/06/2021

Soggetto: Boselli Mauro, Monni Carlo

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Laurenti Mauro

Copertina: Villa Claudio

L’arrogante ranchero Don Domingo Torres si sta impossessando di tutte le terre intorno a Nogales e ha messo gli occhi sul ranch dei Montoya. La giovane Manuela, rimasta sola al mondo, è per lui un’ambita preda. È vero che Manuela ha detto di no alla sua offerta di matrimonio, ma questo non è un problema per i metodi brutali di Don Domingo e dei suoi sgherri. Ma c’è un piccolo intralcio ai suoi progetti: un giovanotto che ha fatto mangiare la polvere a un paio dei suoi vaqueros. E Don Domingo, costi quel che costi, intende farla pagare a Kit Willer…

IL COMMISSARIO RICCIARDI MAGAZINE N°4 IL COMMISSARIO RICCIARDI MAGAZINE 2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 176

Uscita: 08/06/2021

Soggetto: de Giovanni Maurizio, Terracciano Paolo, Falco Claudio

Sceneggiatura: Brancato Sergio, Falco Claudio, Terracciano Paolo

Disegni: Bigliardo Daniele, Nespolino Alessandro, Siniscalchi Luigi, Zagaria Carmelo

Copertina: Bigliardo Daniele

In questo “Magazine”, che ha come ospiti i protagonisti di un altro best-seller di Maurizio de Giovanni, “I Bastardi di Pizzofalcone”, il commissario è pronto a svelarci indagini, emozioni, incontri e misteri mai raccontati prima. Uno strano fantasma si aggira per la casa del commissario Luigi Alfredo Ricciardi. Il passato torbido e oscuro dell’agente Falco dell’OVRA. I ricordi della tournée in America di Livia e di suo marito, il tenore Arnaldo Vezzi. Un’indagine complicata per i Bastardi di Pizzofalcone in una scuola di Napoli.

Lo spirito giusto

Soggetto: Maurizio de Giovanni, Claudio Falco

Sceneggiatura: Claudio Falco

Disegni: Daniele Bigliardo

L’uomo senza nome

Soggetto: Maurizio de Giovanni, Paolo Terracciano

Sceneggiatura: Paolo Terracciano

Disegni: Alessandro Nespolino

Canzone per Livia

Soggetto e sceneggiatura: Sergio Brancato

Disegni: Luigi Siniscalchi

Il segreto di Mina, una storia de I Bastardi di Pizzofalcone

Soggetto: Maurizio de Giovanni

Sceneggiatura: Sergio Brancato

Disegni: Carmelo Zagaria

