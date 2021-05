I Marvel Studios come ben sappiamo oramai hanno programmato i loro progetti con anni di anticipo. Anche con la pandemia mondiale di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro dell’MCU. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Insieme ad essi, abbiamo anche alcune date di uscita, come The Marvels (Captain Marvel 2) che che prevede un’uscita per Novembre 2022.

Film The Marvels nella sezione dedicata ai film dell'MCU dei Marvel Studios.

Il vecchio logo:

Il nuovo logo aggiornato:

Come possiamo notare dal confronto, il nuovo logo presenta una versione modificata del simbolo di Monica Rambeau a.k.a Spectrum, e dello sfondo. Il cambiamento si rifà in qualche modo al logo originale di Captain Marvel 2 che è stato rivelato durante l’Investor Day della Disney, che includeva uno sfondo blu di colore simile a quello nuovo, il cui bagliore proveniva dal simbolo al centro dell’immagine.

Sebbene sia un cambiamento minore, la leggera modifica al logo di Spectrum al centro del logo fa molto per far risaltare maggiormente il simbolo nel design generale, invece di sovrapporlo semplicemente sopra come è stato fatto in precedenza. Sfortunatamente, non è possibile trarre informazioni reali da questi cambiamenti poiché probabilmente sono stati apportati di recente in risposta alle critiche di molti fan sul look originariamente rilasciato.

