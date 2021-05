Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e così facendo di concludere la trilogia dedicata al personaggio con un terzo sequel intitolato Spider-Man: No Way Home.

Il presidente della Sony Pictures Motion Picture Sanford Panitch ha parlato del casting di Aaron Taylor-Johnson per il ruolo di Kraven, commentando anche l’accordo con i Marvel Studios per la gestione di Spider-Man e per le possibilità di un coinvolgimento del Peter Parker di Tom Holland nei film Marvel sviluppati da Sony:

“La cosa grandiosa è che abbiamo questo ottimo rapporto con Kevin [Feige]. C’è un’incredibile ‘box’ con cui giocare. Vogliamo che i Film MCU siano assolutamente enormi, perché è fantastico per noi e per i nostri personaggi Marvel, e penso che sia la stessa cosa dalla loro parte. Ma abbiamo un ottimo rapporto. Ci sono molte opportunità, penso, che accadranno”.

Panitch ha descritto il loro possesso dei personaggi Marvel come “un universo Marvel” invece di considerarlo “Spidey-Verse”. Ha anche anticipato ciò che i fan dovrebbero aspettarsi di vedere nel prossimo Film della compagnia, Venom: Let There Be Carnage, suggerendo che alla gente “non mancherà Spider-Man” nella storia:

“Abbiamo a disposizione 900 personaggi Marvel, ma non li definiamo propriamente uno ‘Spider-verse’. Abbiamo un universo Marvel. La quantità di personaggi a nostra disposizione… Dovrete aspettare di vedere il prossimo Venom. Non vi mancherà Spider-Man. Sarebbe eccitante se si incontrassero, vero?“

Perd adesso il ‘Marvel Cinematic Universe’ della Disney ed il ‘Sony Pictures Universe of Marvel Character’ sono due universi differenti all’apparenza. Il Peter Parker di Tom Holland appartiene all’Universo dei Marvel Studios e, qualora dovesse comparire in Venom 2 e nel film su Kraven, di fatto farebbe entrare questi due franchise nel MCU. Sony di suo continua ad essere enigmatica e, ultimamente, ha incluso Michael Keaton (che in Homecoming ha interpretato l’Avvoltoio) nel primo trailer di Morbius, alimentando i dubbi dei fan.

Panitch capisce perfettamente che questo potrebbe portare confusione e frustrazione tra i fan e, anche se non ha rivelato alcun dettaglio, ha spiegato che presto tutto ciò verrà risolto:

“Sarebbe eccitante se si incontrassero, giusto? In realtà c’è un piano. Penso che ora forse sta diventando un po’ più chiaro per le persone dove siamo diretti e penso che quando ‘No Way Home’ uscirà, verrà rivelato ancora di più.

E voi cosa ne pensate delle parole del Presidente di Sony? Fatecelo sapere nei commenti!

Spider-Man: No Way Home – in breve

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

