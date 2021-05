My Hero Academia The Movie: World Heroes’ Mission è il terzo film animato basato sul popolare shonen manga di Kohei Horikoshi che debutterà nei cinema del Giappone il 6 Agosto 2021.

La produzione del film procede e Masafumi Mima, direttore del suono, ha reso noto che il doppiaggio del film è iniziato nei giorni scorsi.

Un traguardo reso possibile “dal lavoro di squadra di tante persone guidate dal regista Nagasaki e Deku (interpretato da Daiki Yamashita). Plus Ultra!”

A proposito di My Hero Academia The Movie: World Heroes’ Mission

Realizzato dallo stesso staff responsabile della fortunata serie anime per la tv e dei film d’animazione precedenti sotto la supervisione dell’autore del manga originale, My Hero Academia The Movie: World Heroes’ Mission racconterà una storia inedita che vedrà Deku ricercato dalle autorità per omicidio di massa.

My Hero Academia – il manga

My Hero Academia è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 30 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 2 Aprile scorso.

Il volume 31 è previsto per questa Estate.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 27 volumi:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita…

Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

My Hero Academia su Italia 2

La fortunata trasposizione anime di My Hero Academia è tornata su Italia 2 il 10 Marzo 2021 con gli episodi inediti della terza stagione doppiati in Italiano.

Il 14 Aprile è iniziata la trasmissione degli episodi della quarta stagione, cui hanno fatto seguito gli OVA Resistete! La prova di sopravvivenza.

La quinta stagione è invece in corso di diffusione in simulcast su Crunchyroll, in edizione sottotitolata.

