Gavin MacLeod, veterano attore noto agli spettatori di tutto il mondo per aver interpretato il ruolo del capitano Merrill Stubing nella serie tv Love Boat, si è spento all’età di 90 anni il 29 Maggio 2021.

Stando al nipote Mark See, il compianto attore è deceduto nella propria casa a Palm Deset (California) circondati dai propri cari e badanti.

Nei mesi scorsi MacLeod è stato più volte ricoverato per varie patologie, ma non è ancora stata chiarita la causa della morte.

Gavin MacLeod – Love Boat e non solo

Gavin MacLeod ha interpretato il capitano Merrill Stubing per le dieci stagioni di Love Boat (250 episodi), trasmesse sul network statunitense ABC dal 24 Settembre 1977 al 27 Febbraio 1987.

Ha ripreso il personaggio per il film tv del 1990 The Love Boat: A Valentine Voyage e per un episodio del revival Love Boat – The Next Wave del 1998 – 1999.

In Italia è stata trasmessa per la prima volta da Canale 5 nel 1980, aperta dalla celeberrima sigla di The Love Boat (profumo di mare) di Little Tony.

Prima di Love Boat raggiunse la notorietà con la serie tv Mary Tyler Moore, trasmessa da CBS per 168 episodi dal 1970 al 1977 e in Italia da Canale 5 dal 1982.

Ha inoltre preso parte a serie come Hawaii Five-O, Hogan’s Heroes, Perry Mason, McHale’s Navy, The Andy Griffith Show, My Favorite Martian, The Man From U.N.C.L.E., Charlie’s Angels, La Signora in Giallo, Oz, JAG, That ’70s Show, Touched by an Angel, The Untouchables e It Takes a Thief.

