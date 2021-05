Evangelion, la serie anime cult di Hideaki Anno, continua a ispirare animatori professionisti e amatoriali.

TerradorMATT è uno di questi ultimi e dopo un anno di lavoro ha pubblicato su YouTube i primi 10 minuti del remake in Full 3D del primo episodio della serie — lo storico “L’Attacco dell’Angelo”.

Possiamo guardarlo in apertura.

A proposito di Evangelion

In Giappone Neon Genesis Evangelion è stata trasmesso dal 4 Ottobre 1995 al 27 Marzo 1996 per un totale di 26 episodi; nel 1997 hanno visto la luce i due film Death & Rebirth e The End of Evangelion.

La messa in onda della serie è stata anticipata dal debutto del manga del maestro Yoshiyuki Sadamoto, character designer originale dell’anime, edito da Planet Manga in Italia.

Dal 2007 al 2021 è stata realizzata la nuova edizione cinematografica della serie in quattro film.

Death & Rebirth e The End of Evangelion stanno per arrivare al cinema grazie a Dynit e Nexo Digital; Dynit pubblicherà la nuova edizione home video di serie e film per la prima volta anche in Blu-ray.

Anno 2015. Un gigantesco essere denominato Angelo attacca la città di Neo Tokyo-3. Sconosciuta la sua provenienza, sconosciuto il suo scopo. Le armi convenzionali sembrano inutili, le armate internazionali sono in ginocchio. L’ultima speranza è rappresentata dal Progetto E dell’Agenzia Speciale Nerv, volto allo sviluppo della Macchina da Combattimento Umanoide Multi-Funzione, l’arma definitiva, l’Evangelion. Shinji Ikari. Un ragazzino di quattordici anni mite e introverso, arrivato a Neo Tokyo-3 per ordine di suo padre, che non vedeva da ben tre anni. Travolto dagli eventi e sopraffatto dalla figura del genitore, comandante supremo della Nerv, Shinji si ritroverà ai comandi del primo esemplare funzionante di Evangelion, scaraventato nella furia della battaglia. È l’inizio della più shockante saga del terzo millennio, della serie che ha sconvolto il Giappone, della Nuova Genesi dell’animazione nipponica.

Acquista il Funko POP Bloody Eva Unit 01 Super Sized