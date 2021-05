Lamù – la ragazza dello spazio, la serie anime cult tratta dal manga Urusei Yatsura di Rumiko Takahashi, ritorna in TV su Italia 1.

Dal 15 Giugno 2021, come annunciato da Yamato Video, da Lunedì a Venerdì il canale 6 del digitale terrestre proporrà delle maratone notturne da 4 episodi consecutivi a partire dalle 2:30.

L’anime è presentato in edizione rimasterizzata ed è disponibile in HD sul canale 506.

Ricordiamo che la serie è in corso di distribuzione su Amazon Prime Video.

A proposito di Lamù – La Ragazza dello Spazio

La serie animata Lamù – La Ragazza dello Spazio si compone di 195 episodi, andati in onda in Giappone dal 14 Ottobre 1981 al 19 Marzo 1986.

Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) e Kazuo Yamazaki (Maison Ikkoku) hanno diretto la serie presso gli studi Pierrot (Creamy Mami, Orange Road) e Deen (Maison Ikkoku).

Akemi Takada (Orange Road, Patlabor) ha curato il character design.

Anime Factory e Yamato Video hanno pubblicato la serie in home video, per la prima volta anche in Blu-ray Disc, insieme ai film cinematografici:

Dalla regina dei manga Rumiko Takahashi (Maison Ikkoku, Ranma, Inuyasha) e dal genio artistico di Mamoru Oshii (Patlabor, Ghost in the Shell), col design di Akemi Takada (L’incantevole Creamy, Orange Road) Torna il cartone animato capostipite di un genere che ha fatto storia, la serie originale di Urusei Yatsura (Lamù – La ragazza dello spazio) con protagonista l’icona generazionale Lamù, per la prima volta disponibile in alta definizione nel formato Blu-ray da nuovi master HD. L’intera serie di 194 episodi torna grazie ad Anime Factory in una versione restaurata e integrale raccolta in quattro cofanetti da collezione. Immancabile il doppiaggio italiano per tutti gli episodi, impreziosito da inedite sequenze doppiate per la prima volta, oltre all’audio originale giapponese con nuovi sottotitoli italiani fedeli all’originale giapponese, e booklet a colori contenenti la guida agli episodi e gallerie di illustrazioni.

Il manga originale è pubblicato da Edizioni Star Comics, così come le altre opere della sensei Takahashi.

Collezione la serie anime in Blu-ray