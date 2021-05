Marvel’s Avengers sviluppato da Crystal Dynamics, dopo una partenza mediocre, non è riuscito a conquistare tutti i favori del pubblico ed avere l’approvazione di molti, dato che hanno trovato il gioco eccessivamente monotono e ripetitivo.

Il gioco, uscito a Settembre dello scorso anno, ha avuto un’accoglienza abbastanza tiepida, ma i piani del team di sviluppo per espandere il mondo di gioco con nuovi eroi, nuove storie assicura nuova “vita” al titolo Marvel sugli Avengers. E adesso sembra che questo non resterà l’unico gioco a tema Marvel dello studio!

In un recente episodio del podcast Game Mess, il noto giornalista videoludico Jeff Grubb ha affermato che un gioco basato sui Guardiani della Galassia (che presumibilmente, proprio come Marvel’s Avengers, non sarà legato ai film di James Gunn) è in produzione presso lo studio dietro per l’appunto a Marvel’s Avengers: Square Enix.

Nel suo podcast The Game Mess Show, Grubb ha infatti spiegato semplicemente:

“Guardiani della Galassia verrà fatto da Square Enix. È reale. Spero che lo mostrino all’E3, voglio sapere cosa ne pensano le persone”

Sebbene si abbiano più fonti che hanno trapelato le stesse informazioni, Grubb ha affermato:

“Sarà il tipo di cosa che sarà fonte di speculazione. Quando non sono l’unico che ce l’ha e tutti nel Mondo ce l’hanno, a quel punto farò del mio meglio per confermare ciò che posso confermare. Sì, Square Enix è apparentemente a lavoro su un gioco dei Guardiani della Galassia. In termini di cosa significa, che aspetto ha? Non lo so. “

Se queste voci si rivelassero vere, i fan probabilmente si avvicineranno a questo gioco con molta cautela e non senza una buona ragione. Marvel’s Avengers è stato molto pubblicizzato e non è riuscito a eccellere. Nonostante una storia per un giocatore singolo molto divertente con Ms.Marvel accanto al famoso roster degli Avengers, il gioco è stato infine ‘abbattuto’ dalla decisione di renderlo un servizio live sulla scia di giochi come Destiny 2. Se un potenziale gioco dei Guardiani avrà successo, Square Enix dovrà ascoltare le meritate critiche al suo ultimo titolo Marvel. In poche parole, se Guardiani della Galassia è Marvel’s Avengers con un sarcastico fuorilegge spaziale e un procione che parla volgarmente, fallirà.

Di seguito il video completo del podcast su Youtube:

E voi cosa ne pensate in merito ad un possibile gioco sui Guardiani della Galssia?? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!!

Marvel’s Avengers – Il gioco!

Marvel’s Avengers (in precedenza The Avengers Project) è un videogioco action-adventure sviluppato dalla Crystal Dynamics e Eidos Montréal, e pubblicato dalla Square Enix. È il primo nuovo titolo della Crystal Dynamics al di fuori del franchise di Tomb Raider partito nel 2005, e si basa sul gruppo di supereroi della Marvel Comics, i Vendicatori. Il è disponibile per Google Stadia, Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One dal 4 Settembre 2020. Il videogioco sarà disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox Series X, il giorno della loro uscita.

