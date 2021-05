Silk era stata annunciata lo scorso anno da Deadline che aveva rivelato che Phil Lord e Chris Miller, le due menti dietro Spider-Man: Un Nuovo Universo, avrebbero lavorato alla serie dedicata a Cindy Moon, come primo progetto previsto dal contratto di 5 anni con la divisione televisiva della Sony Pictures. La serie si trovava in una prima fase di trattative con Amazon Prime Video, ma Sony vorrebbe mandare in onda i suoi show prima sulle televisioni americane e subito dopo sui servizi di streaming.

Nelle ultime ore è emerso un nuovo casting call, secondo il quale la produzione dello show è alla ricerca di un’attrice coreana-americana tra i 19 ed i 29 anni per il ruolo della protagonista, descritta come:

“Uno spirito indomito che non può fare a meno di preoccuparsi. E’ intelligente, sicura di sé, divertente ma che cerca di accontentare tutti, con una predilezione per l’empatia”.

Inoltre viene spiegato che Cindy (Silk):

“Avrà trascorso del tempo all’estero facendo ricerche sul campo in remoto isolamento prima di tornare a casa per scoprire che la sua famiglia è scomparsa. La sua motivazione principale sarà trovarli, mentre affronta anche il suo senso di empatia troppo sviluppato che la costringe a sentire fortemente le emozioni di tutti coloro che le stanno intorno.”

A questo punto è facile immaginare che fin dall’inizio della serie Cindy avrà già i poteri, di conseguenza ogni tipo di legame con Spider-Man sarà ‘eliminato’.

Silk – la storia dai Fumetti

Silk, il cui vero nome è Cindy Moon, è un personaggio dei fumetti, creato da Dan Slott (testi) e Humberto Ramos (disegni) nel 2014, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Amazing Spider-Man (terza serie) n. 1. È una dei comprimari dell’Uomo Ragno, verso il quale ha provato sin da subito una forte attrazione fisica, sfociata poi in una relazione non di tipo strettamente sentimentale, ma di carattere prevalentemente sessuale.

Compagna di scuola di Peter Parker, viene morsa dallo stesso ragno radioattivo che ha concesso a Peter i suoi poteri. Mentre lui diventò Spider-Man, Cindy fu rinchiusa in un bunker dal suo ex mentore, Ezekiel Sims. Alla fine riesce a riemergere e prende il nome di Silk, diventando un’eroina. Condivide tutti i poteri di Peter ma può creare la propria ragnatela dalla punta delle dita.

La Marvel Comics le ha dedicato anche due testate solitarie.

