Mentre i Marvel Studios continuano a sviluppare i progetti per la Fase 4 e oltre, il team creativo sta iniziando a trovare con un certo ritmo i cast regolari di personaggi su tutti i fronti. Questo con il ritorno di stelle come Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi in Thor: Love and Thunder e i Guardani della Galassia con i principali membri dell’equipaggio. Il regista Jon Watts aprirà la strada ai Fantastici Quattro dell’MCU una volta completato il suo lavoro su Spider-Man: No Way Home. Nel frattempo, lo scrittore Malcolm Spellman ha già firmato per scrivere un quarto film di Captain America dopo aver prestato servizio come capo scrittore e produttore esecutivo di The Falcon and the Winter Soldier.

Continuando con questa stessa tendenza, sono arrivate notizie su uno dei nomi più importanti dell’MCU degli ultimi anni.

Stando a quanto rivelato ora dall’autorevole Variety, Jac Schaeffer, che oltre a essere Showrunner e Sceneggiatrice di Wandavision ha scritto la storia di Black Widow ed ha contribuito anche alla sceneggiatura di Captain Marvel. Adesso avrebbe firmato un nuovo contratto di 3 Anni con i Marvel Studios, 20th Television e con la Disney.

Schaeffer svilupperà progetti per entrambe le divisioni, con i progetti dei Marvel Studios che andranno direttamente a confluire nei progetti di Disney+, ma anche per le sale cinematografiche e alla 20th Television svilupperà progetti per più piattaforme.

Qualunque siano questi progetti, la Schaeffer avrà una grande quantità di input su quali personaggi attingere e in quali momenti.

I Film dei Marvel Studios – le ultime anticipazioni

Black Widow arriverà finalmente sia al Cinema che su Disney+ il 9 Luglio 2021.

The Marvels debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà nei Cinema il 5 Maggio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Debutterà il 17 Febbraio 2023.

Black Panther: Wakanda Forever non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

